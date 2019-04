De Kino, deen 1962 seng Dieren eng éischte Kéier opgemaach huet, ass elo zanter 2016 zou.

Nodeems den Ariston an de 60 Jore en normale Kino war, hat d'Konkurrenz vun der Televisioun a vun neie Kinossäll an der Stad Lëtzebuerg d'Programmatioun vun erotesche Filmer als Konsequenz.

Mëtt 80er Jore war awer fir d'éischt mol ganz Schluss. Am Joerzéngt duerno goung d'Zesummenaarbecht tëscht der Gemeng, dem Besëtzer a verschiddene private Bedreiwerfirmen lass - séier een oppene Konflikt, deen 2016 mat der leschter Fermeture op en Enn goung.

Aus dem Escher Ariston soll eng regional Bühn fir ënner anerem Kanner- a Jugendtheater ginn. Dat hunn d'Gemengeresponsabel um Site ugekënnegt. Zanter dem 21. Januar préift de Kulturministère, ob den Ariston ënner Denkmalschutz gesat gëtt.

Andréck vum Domingos Oliveira.

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressiounen vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn.

1) Den Ufank hat den Agrozenter Miersch gemaach.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen zu Lëtzebuerg" (1): Agrozenter Miersch (9.3.19)

2) An der Nummer 2 goung et ëm de fréieren Zoo zu Senneng.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen zu Lëtzebuerg" (2): Zoo zu Senneng (15.3.19)

3) An der drëtter Editioun goung et ëm déi fréier Schwämm bei der Gantebeensmillen zu Hesper.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen zu Lëtzebuerg" (3): Gantebeensmillen (23.3.19)

4) An der 4. Fotoreportage goung et ëm d'Geeschterstad am Syrdall!