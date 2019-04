Viru 4 Joer gouf de Chantier vum Komplex Royal-Hamilius ugefaangen. Virun 2 Wochen war déi offiziell Straussfeier, de Réibau ass fäerdeg.

Andréck vum Domingos Oliveira.

Den ënnerierdesche Parking vum "Centre Aldringen" mat enger ganzer Rei Butteker war am Laf vun den 80er Joren den Zeie vun der Gebuert vum Hip Hop an der Graffiti-Kultur zu Lëtzebuerg.

Dës Fotoe goufen am Mäerz 2015 gemaach. Eng Woch drop war den "Aldringer" net méi zougänglech fir de Public. Dat bis am Hierscht 2018, wou en nees den neie Parking ze benotze war. De Komplex Royal-Hamilius soll am Mee d'nächst Joer seng Dieren opmaachen.

Am Projet sinn 7.000 Metercarré virgesi fir Logementer, 16.000 fir de Commerce an 10.000 fir Büroen. Am Ganze ginn 3 Residenze gebaut: de Royal-Monterey, de Royal-Hamilius an de Royal-Aldringen. Déi klengsten Unitéit doranner si Studioe vu 36 Metercarré an de Maximum läit bei 257 Metercarré fir d'Penthouse.

Nieft de Galeries Lafayette kommen och d'Fnac an de Supermarché Delhaize an den neie Komplex, déi schonn Enn 2019 opmaachen.

