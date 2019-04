De Lëtzebuerger Gruppement vun de Petrollieren gesäit sech virun allem a Konkurrenz mat der Belsch.

Wann d'Accisen um Sprit a Brennes den 1. Mee ëm zwee Cent de Liter klammen, kéint Lëtzebuerg als Tank-Destinatioun a bemol net méi esou interessant sinn, virun allem fir Camionneuren. Lëtzebuerg géif dann nämlech fir d'éischte Kéier méi deier gi wéi d'Belsch, sot de President vum Groupement Pétrolier Romain Hoffmann en Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz.

AUDIO: CUT Romain Hoffmann

"Dat ass fir eis trotzdeem e grousst Changement. Mir wëssen elo net wéi de Marché oder och eis Venten wäerten dorop reagéieren. Et muss ee jo wëssen, datt een internationalen Transporteur, deen huet en Tank vun iwwer 1'000 Liter deelweis, dee fiert also duerch ganz Europa mat engem Tank. Dee kann also och op anere Plaze liicht tanken. Trotzdeem leie mir hei, geographesch gesinn, op enger gudder Plaz. Si wäerten da vläicht hei nach duerchfueren, awer net méi hei tanken."

D'Regierung huet annoncéiert, dass den Undeel vu Biocarburanten an Zukunft méi héich muss ginn. Well déi méi deier si wéi Fossil-Energien, géif och do de Präis op der Pompel klammen, esou de Gruppement vun de Petrollieren.

Alles an Allem war 2018 kee schlecht Joer fir de Pëtrolssecteur. Am Verglach mam Joer virdru gouf et eng Hausse vun 6,2 Prozent bei de Venten. Duerch d'Entwécklung an der Aviatioun gouf däitlech méi sougenannten ''Jet-Fuel'' verkaaft. Ma och de Volume u Sprit a Brennes fir de Stroosseverkéier goung an d'Luucht. Dofir géif et e puer Erklärungen: de wirtschaftleche Wuesstem, d'Hausse vum Präis um Barrel – doduerch kéime méi Leit op Lëtzebuerg tanken, den niddregen Niveau vum Rhäin zejoert am Summer, an och d'Beweegung vun de Gilets Jaunes. Dat wieren alles onerwaarte Grënn fir déi gutt Vente vu Pëtrolsproduiten zejoert, seet de Romain Hoffmann.