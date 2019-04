D’Santé recommandéiert jidderengem sech géint d’Riedelen impfen ze loossen. Besonnesch Leit, déi no 1980 gebuer goufen, sollen hir Impfkaart kontrolléieren

Nodeems d’Weltgesondheetsorganisatioun Alarm geschloen huet, well sech d’Fäll vu Riedelen weltwäit vervéierfacht hunn, stellt sech d’Fro no der Situatioun hei zu Lëtzebuerg. De Gesondheetsministère confirméiert, dass dëst Joer hei am Land eng 18 Fäll diagnostizéiert goufen. Déi infizéiert Persounen sinn tëscht 8 an 30 Joer al.

D’Santé recommandéiert jidderengem sech géint d’Riedelen impfen ze loossen. Besonnesch déi Leit, déi no 1980 gebuer goufen, solle kontrolléieren, ob se korrekt respektiv iwwerhaapt geimpft goufen. Wann net, sollte se dat onbedéngt nohuelen.

D’Riedelen gehéiere weltwäit nämlech zu de geféierlechste Kannerkrankheeten déi héich ustiechend sinn, wéi den Dr Pierre Weicherding vun der Inspection Sanitaire vun der Santé erkläert.