Iwwer d'Geschicht vu Police a Gendarmerie gëtt et sou munches am Gebai um Verluerekascht gewuer ze ginn.

Eng offiziell Struktur fir dee Musée gëtt prinzipiell vu staatlecher Säit gewënscht, mee d'Gebailechkeete sinn net méi déi neisten, vu baufälleg goung Rieds. Zënter Dezember 2016 dierfe keng Visitten méi hei gemaach ginn.

Op esou zentraler Plaz waren natierlech och Wunnengen ugeduecht. Den Ament ginn et do awer keng Nouvellen.

Oder wéi en op policemusee.lu feststelle kann:

SORRY, NO GUIDED TOURS

DESOLE, PAS DE VISITES GUIDEES POUR LE MOMENT

BIS AUF WEITERES LEIDER KEINE FÜHRUNGEN

Nos rendez-vous en 2019

15.04. - 21.04. : Shopping-Center BELLE ETOILE Bertrange.15.05. - 24. 06. : "40 Joer Fraen an der Police" Mersch30.06. : Participation à la "Journée de la Police" Mersch03.+04.08. : "Vintage Cars & Bikes Steinfort"20.10. : Participation à la "Hunnefeier" Schengen 21. - 31.10. : Expo thématique "90 Joer Police de la Route" Aal Séerei, Diekirch

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressiounen vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn.

