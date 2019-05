Déi däitsch Journalisteschoul schéckt all Joer hir Studenten am Kader vum "Dag vun der Pressefräiheet" zeréck an hir al Schoulen.

E Freideg den 3. Mee ass den Dag vun der Pressefräiheet. Eng Valeur, déi an ëmmer méi Länner op der Welt, och an der Europäescher Unioun, menacéiert ass. Déi däitsch Journalisteschoul zu München huet dofir eng Aktioun lancéiert: fréier Schüler ginn an hir al Schoulen, fir iwwer d'Wichtegkeet vun enger fräier Presse an d'Grondsätz vu professionellem Journalismus ze schwätzen. Ronn 100 Schoule maache mat. Dorënner och de Lycée Aline Mayrisch.

A virun 10 Joer war do de Matthias Kirsch op enger 4ème. En Donneschden huet hien elo virun dräi 4ème geschwat. Hien ass just fäerdeg op der däitscher Journalisteschoul a schafft elo als fräie Journalist an Däitschland an zu Lëtzebuerg. Säin éischte Message: d'Pressefräiheet ass eppes, dat déi ganz Gesellschaft concernéiert: ''Pressefräiheet setzt sech nämlech aus ville Prinzipien zesummen, déi mir als normal akzeptéieren: Meenungsfräiheet, de Fait, dass mir net vum Staat kontrolléiert ginn zum Beispill och. Wéinst der Pressefräiheet kann all Medium decidéieren, wat geschriwwe gëtt, an net iergendeen hinnen dat kann imposéieren.''

Ma wéi decidéieren d'Redaktiounen iwwerhaapt, wéi ee Sujet et op hir éischt Säit packt? Mat där Fro hunn d'Schülerinnen a Schüler sech an enger éischter Gruppenaarbecht beschäftegt. Ee Grupp war sech sécher, dass eng aktuell Statistik iwwer de Juddenhaass d'Une an hirer hypothetescher Zeitung verdéngt huet: ''Op der éischter Plaz hu mir d'antisemitesch Attacken, déi zejoert geklomme sinn. Mir sinn dovun ausgaangen, dass déi Statistik zimlech aktuell ass.''

Aktualitéit a geographesch Proximitéit sinn zwee méiglech Kritäre fir eng Neiegkeet, erkläert de fräie Journalist vu München. Zweete Sujet: ''Fake News'', oder d'Fro, wéi een als Journalist oder Journalistin evitéiert, falsch Informatiounen ze iwwerhuelen. No e puer Minutte Brainstorming hat d'Schülerin Jil Braun dës Propose: ''Am Beschte wär et, verschidde Quellen nozesichen an och z'analyséieren, ze hannerfroen. A wann een d'Méiglechkeet huet, vläicht een op d'Plaz wärend dem Evenement ze schécken, fir e kloert an en eegent Bild ze kréien.''

E klore Jo, op d'Fro, ob d'Schüler a Schülerinne vill Informatiounen an de soziale Reseauen, an iwwer sougenannt ''Influencer'' kréien. A genee dat ass dem Matthias Kirsch no den Challenge fir de Journalismus déi nächste Joren: Léieren, d'Offer un déi neien technologesch Méiglechkeeten unzepassen. Dobäi missten d'Journalisten d'Wichtegkeet vun hirem Beruff ëmmer nees ënnersträichen: ''An de soziale Reseaue kann all Mënsch seng Meenung verbreeden an all Mënsch kann all Thema kommentéieren. Et huet awer säi Grond, firwat dass Medie Sujeten op eng Aart a Weis kommentéieren an analyséieren. Déi Prinzipien, déi d'Journalisten awer respektéieren, déi se geléiert hunn ze respektéieren, garantéieren, dass d'Informatioun net queesch duerch de Gaart diffuséiert gëtt, mä dass se kann ageuerdent ginn. An dass och keng falsch Informatioune verbreet ginn. Op alle Fall gëtt probéiert, d'Zuel vu falschen Informatiounen esou kleng wéi méiglech ze halen.''

Eng Responsabilitéit, fir déi d'Journaliste fräi schaffe musse kënnen. E Message fir deen de Matthias Kirsch a seng al Schoul zeréckkomm war.

Ausso Judith Richerzer

D'Judith Reicherzer këmmert sech ëm d'Departement Media am Lycée Aline Mayrisch.