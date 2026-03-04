RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No Succès vun "Defence bond"Finanzminister stellt "Housing Bonds" scho fir Enn dës Joers an Aussicht

Claude Zeimetz
D'Bierger solle sech dem Gilles Roth no an Zukunft eventuell och an Obligatiounen aus de Beräicher Logement oder Energie kënne bedeelegen.
Update: 04.03.2026 17:30
© RTL Grafik

Nom Succès vum sougenannten “Defence bond” hat de Finanzminister schonn an Aussiicht gestallt, datt d’Regierung d’Bierger och bei Obligatiounen an aneren Domäner wéi dem Logement oder der Energietransitioun bedeelege kéint. E Mëttwoch de Mëtteg ass de Gilles Roth an der Chamber méi konkret ginn. D’Regierung géif den Ament un engem neie Mesurëpak fir de Logement schaffen, esou den CSV-Minister. An do kéint, senger Meenung no op alle Fall, en “Housing bond” derbäi sinn.

Dem Gilles Roth no kéint een déi Emissioun schonn Enn des Joers, Uganks nächst Joer op de Wee bréngen. Mat enger kuerzer Lafzäit an engem attraktiven Zënstaux. Fir e Volume vun am ganzen bis zu 150 bis 250 Milliounen Euro. Dat ganzt muss natierlech nach vum Regierungsrot ofgeseent ginn. Mat deene Suen kéint d’Leit sech u staatleche Locatiounswunnenge bedeelegen, sou de Gilles Roth.

Den CSV-Finanzminister huet och nach ugekënnegt, datt de Staat nach dëse Mount en Emprunt vun zwou Milliarden Euro mécht.

“Defence Bonds” si gutt ukomm

De Lëtzebuerger Staat hat den hallwe Januar d’Souscriptioun fir den éischten “Defence Bond” lancéiert. Mat engem Zënstaux vun 2,25 Prozent. D’Obligatioune ware bei de fënnef Banken, déi matgemaach hunn, an Zäit vun nëmmen e puer Stonnen all verginn. 2.380 Leit hu sech bei der Aktioun bedeelegt, fir mat hire Suen an den “effort de défense” vu Lëtzebuerg z’investéieren. D’Altersfourchette geet dem Finanzministère no vu manner wéi 18 Joer bis iwwer 90. D’Majoritéit, knapp 42%, hunn eng Souscriptioun vun 10.000 bis 50.000 Euro gemaach. Ganzer 17,6% hunn de Maximum vun 150.000 Euro investéiert, esou ass en engem Schreiwes vum Finanzministère ze liesen.

D’Schreiwes vum Finanzministère

Am meeschte gelies
Mat 48 Votten dofir
Chamber stëmmt fir Verankerung vu Fräiheet fir ofzedreiwen an d'Verfassung
Video
Audio
Fotoen
42
Ausbau vum Atomwaffenarsenal
Lëtzebuerg keent vun de Partnerlänner bei franséischer "Dissuasion avancée"
Video
18
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Däitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland
Fotoen
12
Zwee Méint no Crans-Montana
Tahirys Dos Santos, seng Frëndin an de Lëtzebuerger Eliot Thelen maachen den Ustouss beim FC Metz
Fotoen
1
Déidlech Schéisserei a Schoul an den USA
Papp vu jugendlechem Amokleefer verurteelt
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Am Kontext "Organiséiert Heescherei"
Rumänesch Poliziste kënne geschwënn zu Lëtzebuerg participéieren
KI-Projet vu Regierung
Projet "AI4Lux" soll Fonctionairen a méi spéit och Bierger Aarbecht a Prozeduren erliichteren
Fotoen
0
D'Gemeng zu Luerenzweiler.
Wéinst Aussoe vum Inneminister Léon Gloden zum RTL-Artikel
Luerenzweiler Schäfferot reagéiert op Aussoen iwwer Problemer bei Finanzgestioun
0
Schonn en Dënschdeg hat d'Luxair prophylaktesch eng Boeing 737, hei fotograféiert um Fluchhafe Findel, an Ägypte geschéckt.
Rapatriementer vu Lëtzebuerger
Luxair-Maschinn um Fluchhafe vu Maskat am Oman gelant
Foto vun engem Trainingsasaz vun der Spezialunitéit.
Perquisitioun zu Bouneweg
Parquet confirméiert, datt Policeasaz Malaise bei schwangerer Fra ausgeléist huet
Police
Alkohol um Steier, Permis agezunn an Arrest
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.