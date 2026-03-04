Am Kontext "Organiséiert Heescherei"Rumänesch Poliziste kënne geschwënn zu Lëtzebuerg participéieren

Den Inneminister Léon Gloden huet matdeele gelooss, datt hien um Donneschdeg um Bord vum Treffe vun den-EU Inneministeren en administrativen Arrangement mat sengem rumäneschen Homolog wäert ënnerschreiwen.

Léon Gloden à la réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures» de l’UE à Bruxelles (05.03.2026)

Communiqué par : ministère des Affaires intérieures

Le ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden, participera le 5 mars 2026 à la réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures» (JAI) de l’Union européenne à Bruxelles.

Les discussions des ministres porteront principalement sur:

• l’impact de la situation géopolitique sur la sécurité intérieure de l’UE,

• la révision du mandat d’Europol,

• la lutte contre le terrorisme et les drogues,

• l’espace Schengen et les contrôles aux frontières intérieures,

• la mise en œuvre du Pacte européen sur la migration et l’asile,

• la dimension extérieure de la migration,

• le système de retours.

En marge du Conseil, le ministre Léon Gloden signera un arrangement administratif avec son homologue roumain, Cătălin-Ionuț Predoiu, ministre de l’Intérieur de la Roumanie, portant sur des mesures de coopération policière bilatérale dans le cadre de l’accord de Prüm. Cet arrangement permettra la participation de policiers roumains au Luxembourg dans le cadre de la mendicité organisée et de la traite des êtres humains.