Wärend iwwer 130 Joer gouf um Site Industriegeschicht geschriwwen. Enn 2012 war Schluss. Ronn 2.600 Leit hunn hei geschafft.

Zanter 7 Joer gëtt um 60 Hektar grousse Site vun Esch/Schëffleng net méi geschafft. Do, wou soss d'Schwéierindustrie doheem war, soll an Zukunft schaffen a wunne méiglech sinn.

Ier et awer esouwäit ass, wäert et nach eng Zäit laang daueren. An de leschte Joren huet sech d'Natur den Uert deels nees zeréckeruewert an et gesäit een net méi, datt fréier hei 2.600 Leit solle geschafft hunn.

Den Domingos Oliveira huet sech déi grouss Hal an och de Rescht vum Site méi genee ugekuckt.

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressioune vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn.

1) Den Ufank hat den Agrozenter Miersch gemaach.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen zu Lëtzebuerg" (1): Agrozenter Miersch (9.3.19)

2) An der Nummer 2 goung et ëm de fréieren Zoo zu Senneng.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen zu Lëtzebuerg" (2): Zoo zu Senneng (16.3.19)

3) An der 3. Editioun goung et ëm déi fréier Schwämm bei der Gantebeensmillen zu Hesper.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen zu Lëtzebuerg" (3): Gantebeensmillen (23.3.19)

4) An der 4. Fotoreportage goung et ëm d'Geeschterstad am Syrdall!

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (4): Cité Syrdall (30.3.19)

5) Déi 5. Fotogalerie dréit sech ronderëm den Zoustand vum Ariston zu Esch.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (5): Ciné Ariston (6.4.19)

6) Déi 6. Galerie war den "Aldringer", iert en ofgerappt gouf.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (6): Aldringer / Centre Hamilius (13.4.19)

7) Am 7. Deel vun der Serie goung et ëm de Policemusée um Verluerekascht.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (7): Police-Musée (20.4.2019)

8) Am Deel 8 vun der Serie goung et ëm e Kierfecht fir al Pompjeeween.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen": Kierfecht fir Pompjees-Gefierer (27.4.19)

9) Am 9. Deel vun der Serie goung et ëm d'Rout Lëns.