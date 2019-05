D'Biertrenger Schlass gehéiert zu engem vun de bedeitendste Proprietéite vun der Gemeng Schieren, souwuel kulturell wéi architektonesch.

Verschidden Deeler vum Schlass datéieren nach aus dem 13. Joerhonnert. Vum Gaspard-Florent de Breiderbach gebaut, hunn d'Gebailechkeete laang Joren der Famill de Blochhausen gehéiert, respektiv dem Baron Félix de Blochhausen, fréiere Lëtzebuerger Premier. Hien ass am Mäerz 1834 do gebuer an am November 1915 an deem Schlass gestuerwen.

Am Zweete Weltkrich gouf d'Schlass vun der Amerikanescher Arméi belagert. Zanterhier huet d'Gebai ëmmer nees de Besëtzer gewiesselt, ëmmer bannent der Famill. 1990 Membere vun der Famill de Blochhausen waren am Schlass doheem. Just vun 1990 bis 2002 war et verlount, un en Dokter.

Vun do u steet d'Schlass eidel. Nodeems 2018 de leschten offizielle Proprietär gestuerwen ass, huet eng Lëtzebuerger ONG den Terrain mam Schlass an e puer Niewegebaier geierft. De Gouvernement huet dat Ganzt am Januar d'lescht Joer als Monument national klasséiere gelooss.

Uganks August soll um Site iwwregens déi 8. Editioun vum Musekfestival "Pangea In Love" sinn. Eng ganz Partie Leit stéiere sech awer um Gedanken, dass op där kultureller Plaz esou en Evenement soll sinn a probéieren dëst ze verhënneren.

Den Domingos Oliveira huet sech um Terrain ëmgekuckt a flott Impressioune mat senger Kamera fir eis festgehalen.

