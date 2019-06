Editpress huet en Dënschdeg ugekënnegt, mat der franséischsproocheger Wochenzeitung opzehalen.

Den Donneschden ass den D-Day, da kënnt déi lescht Editioun vun der Wochenzeitung "Le Jeudi" eraus.

Wéi Editpress en Dënschdeg den Owend annoncéiert huet, géif een d’Zeitung, déi op Franséisch ass an séi - wéi den Numm et seet - ëmmer donneschdes erauskomm ass, astellen. Dat wier eng Decisioun vum Verwaltungsrot, nodeems d'Press ëmmer méi mat der Online-Offer konfrontéiert wier. D'Annoncë wieren ëmmer méi dohinner gerutscht, esou datt de Revenu vum "Jeudi" zeréckgoung an dat konnt och net duerch Recetten iwwert Abonnementer opgefaange ginn.

Bei der leschter TNS-Ilres-Etüd koum eraus, datt de Jeudi 26.700 Lecteuren d'Woch hat. Zanter 1997 koum de Jeudi all Donneschden eraus.

Schreiwes vun Editpress

L’hebdomadaire Le Jeudi cessera de paraître Esch-sur-Alzette, le 4 juin 2019 – Editpress Luxembourg S.A. est au regret d’annoncer l‘arrêt de la publication de l’hebdomadaire Le Jeudi. La dernière édition du journal en langue française fondé en 1997 paraîtra le 6 juin 2019.

La décision d’arrêt, prise en ce jour par le conseil d’administration de la société, fait suite aux changements fondamentaux auxquels la presse doit faire face avec l’avènement d’Internet. La publicité, longtemps principale source de revenus de la presse, s’est ainsi largement déplacée vers la sphère numérique, en premier lieu les opérateurs mondiaux de la recherche et des médias sociaux. Le Jeudi n’a dans ce contexte malheureusement pas réussi à compenser le recul de ces revenus par une hausse des recettes d’abonnements de lecteurs.

Conscient de la responsabilité sociale de l’entreprise, la direction d’Editpress entrera en discussions avec la délégation du personnel et le syndicat représentatif dans la société.

Editpress remercie la rédaction de Le Jeudi, dirigée par le rédacteur en chef Jacques Hillion, pour son engagement exemplaire.

Editpress Luxembourg S.A., établi à Esch-sur-Alzette, est la société éditrice du quotidien Tageblatt, fondé en 1913, et de l’hebdomadaire Le Jeudi. La société opère un centre d’impression de journaux dans la zone d’activité Sommet. Editpress détient en outre des participations dans les sociétés éditrices des journaux Le Quotidien et L’Essentiel ainsi que du magazine Revue, notamment.