Interview mam renomméierten Insektefuerscher Andreas Segerer a mam Roger Schauls vum Mouvement écologique e Mëttwoch den Owend op der Tëlee, elo op RTL.lu.

Ee Véierel vun onse Planzen an Déiere riskéieren auszestierwen, dat ass d'Konklusioun aus dem 1. globale Rapport vum Weltbiodiversitéitsrot. D'Wëssenschaftler schwätze scho vum 6. Massenaartestierwen op der Äerd.

Déi heefegst Déierenzort ass massiv betraff: d'Insekten. "Das große Insektensterben und was wir jetzt tun müssen" ass den Titel vum Buch vun engem vun de féierende Spezialisten an Europa, dem Dr. Andreas Segerer vun der zoologescher Staatsammlung zu München.

Hie war fir eng Konferenz op Invitatioun vum Mouvement écologique op Lëtzebuerg komm an huet am Virfeld am laange Mëttwochsinterview op RTL Télé Lëtzebuerg erkläert, firwat dat Ausstierwen esou geféierlech och fir ons Mënschen ass, wéi eng komplex Roll d'Insekte spillen a wat d'Ursaache si fir deen enorme Réckgang, deen och esou séier viru sech geet wéi ze lescht viru 66 Millioune Joer, wéi d'Dinosaurier ausgestuerwe sinn.

Déi Kéier ass et keng Naturkatastroph, mä de Mënsch, deen onsen natierleche Liewensraum zerstéiert. Klimawandel an Aartestierwe misst een zesumme gesinn, béid Phenomener verstäerke sech, mä de Verloscht vun der Biodiversitéit wier eng grouss Gefor fir ons all, esou den Dr. Andreas Segerer: "Ich vergleiche artenreiche Ökosysteme gerne mit einer Hängematte, die dicht geknüpft ist. Wenn sehr viele Arten und wenn jetzt eine nach der anderen ausstirbt, ist es so, als würde ich einen Knoten nach dem anderen der Hängematte durchschneiden. Und die große Gefahr, wenn sehr viele Arten auf einmal aussterben, ist, dass es dann zu Koextinktionen kommt."

Wéi eng Moossname musse geholl ginn, politescher, awer och vun all Eenzelen, dat ass d'Fro. Wéi radikal muss ëmgeduecht ginn zum Beispill och an der Landwirtschaft? Wat huet dat alles mam Klimawandel ze dinn? A besteet net d'Gefor, dass bei all deem Katastrophismus kee méi reagéiere wëll?

Äntwerten am Interview mam Andreas Segerer an dem Roger Schauls vum Mouvement écologique.