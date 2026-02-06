RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Europäesch Kooperatioun "Hazeldonk"Am Centre logistique zu Beetebuerg si 715 Colise kontrolléiert ginn

RTL Lëtzebuerg
Fir géint den internationalen Drogenhandel virzegoen, hunn d'Beneluxlänner a Frankräich zu Beetebuerg eng gemeinsam Kontroll duerchgeféiert. 17 Päck si méi genee ënnert d'Lupp geholl ginn.
Update: 06.02.2026 13:09
Vill Päck a Colise si kontrolléiert ginn
Vill Päck a Colise si kontrolléiert ginn
© HANS KLAUS TECHT/APA-PictureDesk via AFP

Am Kader vun der “Hazeldonk"-Kooperatioun, an där d’Beneluxlänner a Frankräich sech zesummendinn, fir géint den internationalen Drogenhandel virzegoen, hunn déi verschidde Servicer vun der Police, zesumme mat der Douane, en Donneschde Moien tëscht 5.30 Auer an 12 Auer am Centre Logistique zu Beetebuerg eng Kontroll duerchgefouert.

Cibléiert ware Camionen, déi aus Holland a Richtung Lëtzebuerg ënnerwee waren. 715 Colisen sinn dobäi gescannt ginn, 17 dovu sinn enger nach méi geneeër Kontroll ënnerzu ginn. Donieft si ronn 3.000 Päck, déi aus Holland an aus der Belsch komm waren, vu Policehënn ënnersicht ginn. Ob illegal Substanze fonnt goufen, ass net preziséiert ginn.

Am meeschte gelies
Patiente reagéieren op Affär Wilmes
"Ech hunn him blann vertraut"
Audio
Handball
David Gyafras huet Lutte géint de Kriibs verluer
Video
6
Op der A4 a Richtung Esch
Fir d'éischt mat 209 amplaz 130 km/h an da mat 176 amplaz 90 km/h ënnerwee
Parquet
Um Findel gouf rezent eng hallef Tonn Kokain entdeckt
Ronn eng Hallef Millioun Schued
Dreckswon ouni Chauffer rennt an en Haus am Saarland
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Police mellt
Drogen zu Rammerech, Rebellioun zu Nidderfeelen
0
Claude Meisch reagéiert op Reprochë vum Fred Keup
Et sollt ee sech net wéi Kanner behuelen a sech géigesäiteg Lige virgeheien
Audio
Qualitéitsverbesserung um Fluchhafen
Éischt 90 Minutten entscheedend fir Pénktlechkeet vum ganzen Dag
An der Gemeng Schengen
De 5. Februar 2026 gouf e Fall vu Vullegripp bestätegt
De 5. Februar an der Stad
E Mann (35) huet op oppener Strooss e Puppelche vun 8-9 Méint mat der Fauscht op de Kapp geschloen
Auto géint Bam
No Accident am Raum Stafelter huet eng Persoun missen aus dem Auto geschnidde ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.