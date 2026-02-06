RTL TodayRTL Today
Am Inneministère goufen e Freideg Gemengepäpp aus dräi Gemenge vereedegt.
Update: 06.02.2026 17:39
© Didier Weber

Et kënnt net all Dag fir, datt dräi nei Buergermeeschteren vereedegt goufen. Dëse Freideg war dat awer am Inneministère de Fall.

Zu Beetebuerg ersetzt de Jean-Marie Jans de Laurent Zeimet, deen nom Depart vum Marc Spautz an d’Regierung d’Charge vum CSV-Fraktiounschef iwwerholl huet. Neie Schäffe gëtt den CSV-Politiker Alain Gillet.

Jean-Marie Jans, bourgmestre de la commune de Bettembourg ; Léon Gloden, ministre des Affaires intérieures ; Alain Gillet, échevin de la commune de Bettembourg
Jean-Marie Jans, bourgmestre de la commune de Bettembourg ; Léon Gloden, ministre des Affaires intérieures ; Alain Gillet, échevin de la commune de Bettembourg
© MAINT

Zu Bech huet d’Jill Goeres missten no engem Mësstrauensvote ersat ginn. Neie Buergermeeschter gëtt de Max Pesch, iwwerdeem d’Schäffen d’Bibi Wintersdorf an de Norbert Classen sinn.

Bibi Wintersdorf, échevine de la commune de Bech ; Léon Gloden, ministre des Affaires intérieures ; Max Pesch, bourgmestre de la commune de Bech ; Norbert Classen, échevin de la commune de Bech
Bibi Wintersdorf, échevine de la commune de Bech ; Léon Gloden, ministre des Affaires intérieures ; Max Pesch, bourgmestre de la commune de Bech ; Norbert Classen, échevin de la commune de Bech





© MAINT

Och zu Esch-Sauer gëtt et eng nei Gemengemamm. An der Successioun vum Laurent Hilger, dee sech aus gesondheetleche Grënn zeréckgezunn hat, gouf d’Mireille Welter haut vum Inneminister Gloden vereedegt, iwwerdeen de Jeannot Sanavia Schäffen an der Sauergemeng gëtt.

Léon Gloden, ministre des Affaires intérieures ; Mireille Welter, bourgmestre de la commune de Esch-sur-Sûre ; Jeannot Sanavia, échevin de la commune de Esch-sur-Sûre
Léon Gloden, ministre des Affaires intérieures ; Mireille Welter, bourgmestre de la commune de Esch-sur-Sûre ; Jeannot Sanavia, échevin de la commune de Esch-sur-Sûre
© MAINT

