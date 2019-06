D'Stad Lëtzebuerg feiert de ganze Weekend an ass vum Glacis bis op d'Gare Rout-Wäiss-Blo.

D'Highlighten um Virowend waren de Fakelzuch, d'Freedefeier ... an déi groussherzoglecher Famill.

2 Deeg gëtt op de Stroossen uechter d'Land den Nationalfeierdag gefeiert. Den Highlight virum faarwege Freedefeier um Virowend an der Stad war, ewéi Traditioun et diktéiert de Fakelzuch. Géint 21.30 Auer goung et beim „Roude Pëtz“ an der Groussgaass fort. Vun hei waren d'Stater Sportveräiner, d'Scouten, d'Pompjeeë, d'Sekuristen, esou ewéi och Gesang- a Museksgruppen Direktioun Avenue de la Gare ënnerwee. Dausende vu Leit hate sech an de Stroosse versammelt, fir de Spektakel matzekucken.

AUDIO: Den Tim Morizet war fir eis en Tour duerch d'Stad maachen.

Vun der Éieren-Tribün aus, hunn ënnert anerem déi groussherzoglech Koppel, esou ewéi de Stater Schäfferot de Fakelzuch suivéiert.

Den Héichpunkt war natierlech d'Freedefeier um kuerz no 23 Auer.

Virowend vun Nationalfeierdag an der Stad - 2. Deel (22.6.19)

Wärend 17 Minutten huet sech den Himmel iwwert der Haaptstad an de schéinste Faarwe presentéiert, dat mat Live-Musek vum Militär bei der Gëlle Fra.

Nom offiziellen Deel gouf natierlech nach laang bis an Nationalfeierdag eragefeiert. Um Sonndeg geet et mat de Feierlechkeete weider.

Och zu Maacher gouf gefeiert