Eng Knéi-Prothees-Operatioun kann zënter 3 Joer hei am Land ambulant gemaach ginn.

Et ass e Projet vum Hôpital Robert Schumann, deen am Joer 2016 vun den Orthopeden Dr. Pit Putzeys an Dr. Philippe Wilmes an d'Liewe geruff gouf.

Fir dëst ze erméiglechen, gouf et an der Medezin an de leschten 10 Joer immens Fortschrëtter. Roboter assistéieren dem Chirurg. D'Anästhesie-Methoden hu sech perfektionéiert an d'Patientebegleedung ass méi an de Mëttelpunkt geroden.

A genee d'Evolutioun vun dësen Techniken erlaabt et haut schonns, méi komplex chirurgesch Agrëff ambulant ze maachen, also an engem Dag. Dës innovativ Technike si ganz sécher e Schrëtt no vir am Confort fir de Patient a wahrscheinlech och eng Ekonomie fir d'Gesondheetskeess.

Egal ob an der traditioneller orthopedescher Chirurgie oder där mat Hëllef vum Da Vinci Mako-Roboter, Lëtzebuerg ass hautdesdaags kee Stéifkand méi vun der medezinescher Landschaft.

Am Géigendeel, Lëtzebuerg ass mëttlerweil zu engem Zentrum vun exzellenten Doktere gewuess, déi op héijem Niveau Medezin maachen an déi och "à la pointe du progrès" sinn. Leit, déi d'Innovatioune weider dreiwen a Lëtzebuerg kënnen als e Standuert presentéieren, wou net nëmme Finanze gemaach ginn, mä wou och eng éischt klassesch Medezin um héchsten Niveau vun der Innovatioun sinn. (Zitat Dr. Philippe Wilmes)