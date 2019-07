De Laurent Mosar wollt wëssen, wéi et elo mam Mann, dee fir de sougenannten Islamesche Staat aktiv soll gewiescht sinn, weider geet.

Wat geschitt elo mam Steve Duarte, deem Mann vu Meespelt mat portugiseschen Originnen, dee fir d'Terrormiliz Islamesche Staat aktiv soll gewiescht sinn. Dee Mann sëtzt den Ament an engem Gefaangenelager a Syrien.

Wat elo? wollt den CSV-Deputéierten Laurent Mosar vum Justizminister a vum Ausseminister wëssen.

Déi erënneren un d’Gewaltentrennung Et wier an deem Sënn net un der Regierung, fir iwwert een internationalen Haftuerder ze decidéieren. Dat wier d’Saach vum Parquet.

An engems gëtt drun erënnert, dass den Ausseminister schonn am Mäerz präziséiert hat, dass een Dschihadist, deen zeréck an d’Land kënnt a bekannt ass, vun den Autoritéiten am Aen gehalen an, wann néideg, poursuivéiert gëtt.

PDF: Déi parlamentaresch Fro mat der Äntwert

An sengem Interview fir déi kurdesch Téléschaîne Rudaw den 23. Juni hat den jonke portugisesche Mann, deen 2014 vun Lëtzebuerg aus an dem Dschihad a Syrien opgebrach war, vu senger franséischer Fra an sengen zwee Kanner geschwat.

RTL-Informatiounen no befënnt sech seng Famill an engem anere Camp a Syrien ewéi hie selwer. Säin Interview huet vill Froen opgeworf, virun allem sinn dem Steve Duarte seng genee Beweeggrënn, fir an de Dschihad ze zéien, weider onkloer. Net gekläert ass och seng Roll an den Reie vum IS. Sengen Aussoen no wär hie jo am Mäerz dëst Joer zu Baghuz an d’Hänn vu kurdesche Milizen gefall. Baghuz gëllt als eng vun den decisive Schluechten am Kampf géint de sougenannten Islamesche Staat.