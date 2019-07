Nom Doud vun der 'Baronne de Broqueville ass d'Schlass un d'Rout Kräiz gaangen, déi awer fir dat Gemaier a schlechtem Zoustand kee Verwendungszweck huet.

Veianen, Klierf oder Aansebuerg: dës Nimm kommen deene Meeschte vun eis direkt an de Kapp, wann en no bekannte Schlässer hei am Land gefrot gëtt. Kaum ee weess awer, dass zu Biertreng an der Gemeng Schieren e ganz schéint Schlass steet, deem seng éischt Maueren op d'14. Joerhonnert zréckginn, an an deem bis virun e puer Joer d'Baronne de Broqueville gelieft huet.

Baronne Claudine de Broqueville, lescht Propriétairin, déi am Schlass gelieft huet.

No hirem Doud goung d'Biertrenger Schlass als Don un d'Rout Kräiz, en Häerzenswonsch vun der 95 Joer aler Damm, an d'Direktioun huet elo hiren Accord ginn, fir d'Organisatioun vun engem Musek-Festival ugangs August um Site. Mä do huet d'Croix Rouge d'Rechnung ouni déi skandaliséiert Nokomme vun der Baronne de Broqueville gemaach.

Dass d'Croix Rouge net wéi geckeg d'Kopplabunz schléit vu Begeeschterung, kann ee verstoen. Eng Organisatioun, déi am Humanitären a Sozialen aktiv ass, stécht d'Geld natierlech net an esou e Gebai a schlechtem Zoustand. D'Rout Kräiz wëll verkafen a gëtt als Besëtzer de Feu Vert, fir e Festival hei um Site: 3 Deeg laang, 2.500 Leit. D'van Wassenhove si schockéiert a rosen. Dat wier ze vill uerg fir dësen ale Bijou aus dem 14. Joerhonnert.

Baron Félix de Blochausen, fréiere Staatsminister. / © Ferdinand d'Huart, oil on canvas (Musée 3 Eechelen)

De Château de Birtrange gouf de 19. Januar 2018, e puer Deeg virum Doud vun der Baronne de Broqueville, Patrimoine National klasséiert. Dorop soll d'Rout Kräiz den Organisateur vum Festival guer net higewisen hunn.

Iwwregens: D'Äntwert vum Premier deemools och nach Kulturminister op d'Fro, ob de Staat d'Schlass net vläicht wéilt kafen, war kloer an einfach: Neen.

Um Dënschdeg den Owend ass et dann d'Reaktioun vum Roude Kräiz am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.