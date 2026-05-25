RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Police melltFeier zu Esch a Kläpperei op der Stater Gare

RTL Lëtzebuerg
D'Police huet um Sonndeg a Méindeg bei verschiddenen Asätz missen agräifen, ënnert anerem bei enger Kläpperei am Garer Quartier a bei engem alkoholiséierte Chauffer.
Update: 25.05.2026 11:29
© Laurent Weber

Um fréie Sonndegmoien huet eng Persoun bei der Police gemellt, datt e Gaardenhaischen zu Esch-Uelzecht géing brennen. Den Zeie konnt och eng verdächteg Persoun beschreiwen, déi d'Feier soll geluecht hunn. D'Police konnt kuerz drop e Mann lokaliséieren, deen op d'Beschreiwung gepasst huet. Dëse gouf festgeholl a schonn de selwechten Dag am Nomëtten dem Untersuchungsriichter virgefouert.

Géint 22 Auer e Sonndeg ass d'Police wéinst enger Kläpperei tëscht zwee Männer an de Garer Quartier an der Stad geruff ginn. Op der Plaz konnten déi zwou involvéiert Persounen an alkoholiséiertem Zoustand ugetraff ginn, och wa béid net kooperéiere wollten. Well si d'ëffentlech Uerdnung gestéiert an och eng Gefor fir sech selwer duergestallt hunn, goufe si no enger medezinescher Ënnersichung an d'Ausniichterungszell bruecht, wou si d'Nuecht verbruecht hunn.

Géint 7.30 Auer e Méindeg ass eng Policepatrull op e Gefier opmierksam ginn, well de Chauffeur sech verdächteg beholl soll hunn. De Mann gouf op de Policebüro bruecht an do gouf festgestallt, datt hien alkoholiséiert war. Ausserdeem hat hie schonn e provisorescht Fuerverbuet. D'Police huet Protokoll erstallt an d'Gefier saiséiert.

Am meeschte gelies
D'Wonschkutsch erfëllt Dreem
"Ech wollt Gas ginn"
Video
Fotoen
2
Véier Doudeger an Dosende Blesséierter
Russland gräift Ukrain mat Oreschnik-Rakéiten un
Alkoholkontrollen am Norde vum Land
Bei véier Chauffere gouf de Permis op der Plaz agezunn
Kannergemengerot mécht Vitessekontrollen
Kanner setze sech a fir méi Stroossesécherheet
Video
Fotoen
3
Geldsuerge bei Handballveräin
Crowdfunding als lescht Rettung fir den HB Käerjeng?
12
Weider News
Um Përmesknupp zu Kauneref
Pilger gedenken dem Hellege Pirmin um Päischtméindeg
Fotoen
0
"EU Digital Identity Wallet"
Lëtzebuerg preparéiert sech op déi digital Identitéit
Audio
Fotoen
9
Um Sonndeg
Motocyclist bei Chutte tëscht Kautebaach a Wolz blesséiert
Konscht vun Nazi-Regime geklaut
D'Famill Klestadt fillt sech vum däitsche Staat am Stach gelooss
Video
2
Accident a Chutten
Sechs Motocycliste falen e Sonndeg mat hirer Maschinn, dräi gi blesséiert
Ëmfro OGBL Equality
Wien dréit dat onsiichtbaart Gewiicht vun der Gesellschaft?
Audio
15
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.