D’Warehouses Service Agency, och WSA genannt, hat e Samschdeg hiren 40. Anniversaire an hirem Militärlager zu Suessem gefeiert.

Hiren Haaptclient ass déi amerikanesch Loftwaffe an Europa, fir déi d’WSA virun allem Militär Material stockéiert a reparéiert. D’Zukunftsperspektiven vun der WSA wieren gutt, hunn déi Responsabel bei der Séance academique annoncéiert. Nieft de Lageren zu Suessem gëtt et nach een 2. Militärdepot zu Stengefort. D’WSA gëtt awer haut net méi fir de Stockage an den Entretien vu Waffe genotzt a vun der amerikanescher Loftwaff an Europa kontrolléiert. D’Aktivitéite fir hiren gréissten Client, d’US-Air-Force, si besonnesch de Stockage an d’Reparatur vu Material ewéi elektresch Generatoren, Baumaschinnen a Rettungsween.

Gegrënnt gouf d’WSA an den 70er Jore wärend der Stolkrise. Se schafft haaptsächlech mat der amerikanescher Arméibase vu Ramstein, déi an der Géigend vu Kaiserslautern ass, zesummen. D’Aktionäre vun der Entreprise sinn de Staat an ArcelorMittal. Hei am Land schafft d’WSA ënnert anerem mat der Lëtzebuerger Arméi zesummen. D’Entreprise hat dann och e groussen Deel vun sengen Depoten zu Beetebuerg-Diddeleng, ma d’CFL huet do virun e puer Joer de Cargo-Eurohub gebaut.

40 Joer WSA (13.7.19)

Een Ofkommes vun 1978 tëscht Lëtzebuerg an den USA schléisst de Stockage vu Munitioun bei der WSA aus. Den Ament schaffen eng ronn 160 Leit fir d’Entreprise. An Zukunft wäert dann och méi Equipement vun der US-Air-Force op Lëtzebuerg kommen, wat een positiven Aspekt fir d’Lëtzebuerger Wiertschaft wier, esou déi Responsabel.