8 Leit sinn zejoert hei am Grand-Duché un enger Iwwerdosis gestuerwen. Viru knapp 20 Joer waren et der nach méi wéi 3 Mol souvill, 26 am Ganzen.

Dës Entwécklung ass virun allem enger aktiver Preventiounspolitik ze verdanken. Wichtegst Element dovunner ass den Drogekonsumraum am "Abrigado" an der Stad, deen och nach besser als "Fixerstuff" bekannt ass.

Den Abrigado ass 2005 opgaangen a stéisst mëttlerweil u seng Grenzen. Genee dofir geet elo eng zweet Struktur am September zu Esch op.

D'Annick Goerens huet mat Drogekonsumenten iwwer d'Roll vun der Fixerstuff an der Stad geschwat.

"Ech sinn elo 53 Joer. Ech hu mat 14 Joer d'Drogenzeen kennegeléiert. Wéi ech du mäin éischte Frënd kennegeléiert hunn, dee sot ëmmer zu mir "maach dat net, dat ass den Däiwel", mä ech wollt méi staark sinn an ech wollt dozou gehéieren.", erkläert eng Drogekonsumentin, déi anonym bleiwe wëll.

"Ech hu meng ganz Famill verluer, ech hat 4 Doudeger a 4 Joer, mäi Pätter, meng Tata a mäin Papp. Dunn hunn ech heiansdo e Strapp vun enger Zigar gefëmmt, well mäi Papp déi ëmmer gefëmmt huet. Dunn hunn ech ugefaangen, Drëppen a Béier ze drénken an du mat 12 Joer hunn ech mir deen 1. Schoss gesat. Dat war déi gréissten Dommheet a mengem ganze Liewen.", esou ee weideren Drogekonsument, deen och anonym bleiwe wëll.

Schicksalsschléi, seng Grenzen testen, Verzweiwlung, et gi vill Weeër, déi an d'Drogesucht féieren, mee net vill féieren der nees eraus. De "Contact" zu Esch gëtt elo den 2. Konsumraum, deen hei am Land opgeet. Weltwäit ginn et der bis ewell knapp iwwer 90.

De Serge Grissius, Assistant social Jugend- an Drogenhëllef erkläert: "De Konsumraum ass e Raum, wou d'Leit kënnen ënnert sanitären, proppere Konditiounen hir Droge konsuméieren. Si kréien awer hei keng Drogen, déi musse si sech nach ëmmer dobaussen illegal um Marché beschafen. Si kréien hei just Moyene gestallt, fir déi sécher ze konsuméieren."

Den Abrigado zu Bouneweg ass mat ronn 200 Clienten den Dag iwwerlaascht, dat spieren och d'Konsumenten.

"Wat d'Fixerstuff an der Stad ugeet, do muss ech iech éierlech soen, ech sinn am Ufank dohinner gaangen, wéi se opgemaach huet. Do war et nach familiär, dat ass awer elo net méi esou. Elo ass et dekadent, ruppeg, degueulasse. D'Marokkaner an d'Araber, déi setzen do mat den Zelter, déi maachen näischt anescht, wéi dealen a picken sech géigesäiteg of. D'Police kënnt 100 Mol den Dag dohinner."

Eng zweet dezentraliséiert Offer zu Esch, kéint den Abrigado an der Stad entlaaschten. D'Angscht, dass eng Zort "Ghetto" entsteet wéi zu Bouneweg, gëtt et och zu Esch, ma et misst een elo mol ofwaarden a kucken, wéi et sech entwéckelt.

"Et muss ee wëssen, dass d'Problematik (vum Drogekonsum) hei zu Esch/Uelzecht schonn existéiert. Och d'Jugend- an Drogenhëllef ass schonn eng ganz Rëtsch Joren hei um Terrain aktiv. Dat heescht duerch déi Struktur, déi mir elo hei kreéieren, huele mir just d'Leit wärend e puer Stonne vum Dag erof vun der Strooss. Mee déi Problematik selwer, déi existéiert, mir kreéiere keng nei Problemer.", esou nach de Serge Grissius.

Geréiert gëtt de Contact Esch vun der Jugend- an Drogenhëllef. An enger éischter Phas ass just de Kontakt-Café op an eréischt am September mécht dann och den Drogekonsumraum offiziell seng Dieren op.