Eng Dachse-Famill huet hire Bau ënnert d'Nationale 24 gebaut an déi ass dowéinst agesackt.

Tëscht Biekerech an Hitten ass en Deel vun enger Strooss schonn zënter Méint gespaart, se ass agesackt a kann net gefléckt ginn.

AUDIO: Dachse-Clan suergt fir Opreegung - Rep. Pit Everling

Eng Dachse-Famill huet hire Bau nämlech ënnert d'Nationale 24 gebaut. En artificielle Bau soll d'Léisung sinn, äntwert d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg der CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen op eng parlamentaresch Fro.

D'Naturverwaltung ass zoustänneg. Do heescht et, datt soubal en adequaten Terrain fonnt wier fir den artificielle Bau, da géing ee versichen d'Famill ze transferéieren.

Et wier wichteg, datt dat neit Doheem am Territoire vun der Déiere-Famill ass. Ma fir deen ze definéieren, wier net esou evident. Do gëtt et déi englesch Method vum „bait marking“.

Et gëtt mat Ködere geschafft. D'Dachse gi mat Kakuetten a Sirop gelackelt. Dëst Fudder gëtt vermëscht mat faarwege Plastikskären an déi wieren dann duerno am Dachs sengen Exkrementer erëm ze fannen. D'Suite wier dann eng intensiv Recherche no Dachsfäkalien, iwwer en Zäitraum vun engem Joer. Sou wier et méiglech, fir sech eng gutt Iddi iwwer den Territoire vun den Déiere maachen, schreift de Ministère. Ee Problem wier awer deen, datt d'Method mat de Kakuetten a mam Sirop zwar gutt bei briteschen Dachse funktionéiere géif, soss dorëmmer awer leider net.

Eng aner Method wier déi vun der Telemetrie. Via GPS géingen d'Déieren ee Joer laang suivéiert ginn. Dofir mussen d'Dachsen awer gefaange ginn, wat awer net einfach ass, well et ebe schwiereg wier fir en Dachs mat Fudder unzelackelen.

D'Conclusioun vun der Naturverwaltung fir de spezifesche Fall vun Hitten war also deen, datt den Zäitverloscht ze grouss wier, fir den Territoire ze definéieren. Dofir gëtt beim artificielle Bau no enger Plaz gesicht, déi net ze wäit vum ale Bau ewech ass. Beim dem kënschtlech geschafene Bau gëtt sech iwwerdeems op eng Method baséiert, déi op der Insel gutt géing funktionéieren. Hei zu Lëtzebuerg géif et awer keng Experienze ginn, well de Fall am Schweecherdall deen éischten am Grand-Duché ass.

Op anere Plazen am Land géif et och keng ähnlech Problemer mat Stroosse ginn, kritt d'CSV geäntwert. Sou rare Situatioune géingen Fall fir Fall traitéiert ginn. Et wier net néideg, fir sech eng national Strategie ze ginn.