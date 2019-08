Et kéint ee net vun engem Personalkarussell schwätzen - esou reagéiert den Hofmarschall Lucien Weiler op d'Recherchë vun der Online-Plattform.

Hie confirméiert, datt de Premier Xavier Bettel de Jeannot Waringo zum "représentant spécial du premier ministre" genannt huet, deen d'Personalpolitik vum groussherzoglechen Haff analyséiere soll, a betount datt ee konstruktiv mat him zesummeschaffe géing.

Wéi Reporter.lu schreift, hätt de Lucien Weiler hinnen e Freideg den Owend per Mail op hir Froe geäntwert an doranner betount, datt een hoffe géif, datt duerch dës Analysen d'Rumeuren, déi ëmmer erëm zirkuléiere géifen - an déi falsch wieren - domat widderluecht kéinte ginn.

Déi sëlleche personell Changementer als Persounekarussell ze bezeechnen, géif dem Maréchal de la Cour no der Reputatioun vum Haff schueden, besonnesch wann d'Entloossungen enger eenzeg Persoun, an dësem Fall der Grand-Duchesse, zougeschriwwe géife ginn.

Datt zanter 2015 30 Leit entlooss goufen oder fräiwëlleg gaange sinn, wier falsch, heescht et weider an der Reaktioun vum Lucien Weiler, deen allerdéngs a senger Äntwert u Reporter ze verstoe gëtt, datt zum Beispill d'fräiwëlleg Kënnegungen oder temporär Kontrakter an hiren Aen net an déi Rechnung mat afléisse missten. De groussherzoglechen Haff gesäit och kee Besoin fir méi Transparenz am Ëmgang mat den iwwer 10 Milliounen Euro Steiergelder, déi si all Joer kréien. Transparenz géif et schonn an de bestoenden Texter an an der Praxis ginn. D'Allocatiounen, déi och d'Personalkäschten decken, géifen all Joer am Kader vum Staatsbudget gestëmmt ginn.

En Donneschdeg war erauskomm, dass d'Regierung méi Kontroll iwwert d'Rekrutementspoltik um Haff wéilt, virun allem vun de Leit, déi direkt mat Steiergelder bezuelt ginn. De fréieren Direkter vun der IGF, der General-Inspektioun am Finanzministère, de Jeannot Waringo, soll deemno sämtlech Säite vum Personal-Management um Haff analyséieren an dem Premier reegelméisseg e Rapport maachen, respektiv Reforme proposéieren.