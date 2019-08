Wann e bestëmmt Medikament net disponibel ass, dann ass dëst am Prinzip d'Kompetenz vun all eenzelen EU-Memberland...

Et stëmmt, datt et den Ament eng ganz Rëtsch vu Medikamenter gëtt, déi net an Apdikten disponibel sinn, mä d'Situatioun ass net esou schro, dass et eng Gefor fir d'ëffentlech Gesondheet géif ginn. Dat seet de Gesondheetsminister Etienne Schneider an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Parteikolleg Mars Di Bartolomeo.

AUDIO: Penurie vu Medikamenter - Reportage Roy Grotz

An de meeschte Fäll wieren nämlech Alternative fonnt ginn, wann e Medikament net ze kréien ass an awer ass ee sech dem Problem vun der Penurie vu Medikamenter bewosst, Produiten, déi zum gréissten Deel aus der Belsch kommen, engem Land, wou deslescht eng Lëscht mat ronn 500 Medikamenter publizéiert gouf, déi net zur Verfügung stinn. Dorënner Pëlle géint héije Bluttdrock, Antibiotiken an Traitementer am Asaz géint de Kriibs.

Et besteet, dem Minister Schneider no, souwuel e reelle Risk fir d'Santé publique, ëmsou méi och nieft der Gesondheet vun de Patiente Fraise mat kéinten afalen, wann et duerch de Manktem u Medikamenter kéint zu gesondheetleche Komplikatioune kommen.

Wann Nout um Medikament ass, gëtt gekuckt sech anescht ze hëllefen, sief et duerch Medikamenter an enger anerer Presentatioun, oder sief et, datt via aner Länner déi concernéiert medezinesch Substanzen an enger anerer Verpackung importéiert ginn. Gesicht gëtt an deene Fäll och no Generiquen oder ähnleche Produkter am selwechten "Pharma-Ënnergrupp".

A verschiddene Fäll awer muss souguer op e Medikament zréckgegraff ginn, dat bis dato keng Autorisatioun huet, fir op de Lëtzebuerger Marché ze kommen, dat wann et bekannt Niewewierkunge beim Patient ginn oder en Ersetze vum initiale Produit net méiglech ass.

Firwat kënnt et zu Penurien freet de fréiere Gesondheetsminister den aktuelle Locataire an der Villa Louvigny?

Dat ka méi Grënn hunn, seet den Etienne Schneider, sief et wëll et kriminell Ursaache sinn, zum Beispill wann Medikamenter gefälscht goufen, wann et Qualitéits-Problemer bei Pharma-Produkter ginn, wann et zu brüsken Haussen an der Demande kënnt oder wann d'kommerziell Praktike vun de Produzenten an Händler änneren.

Wann e bestëmmt Medikament net disponibel ass, dann ass dëst am Prinzip d'Kompetenz vun all eenzelen EU-Memberland, sou heescht et och nach vum Gesondheetsminister. Deen Etienne Schneider seet sech dann och ganz favorabel, wat d'Schafe vun enger Reserv, engem permanente Stock vu Medikamenter um nationalen Niveau ugeet. Dëst soll fir essentiell Produkter gëllen, déi och vun der CNS rembourséiert ginn.

Fir datt dëst Realitéit gëtt, misst et awer zu enger concertéierter Aktioun vun allen Servicer vun der Securité sociale kommen, präziséiert de Gesondheetsminister.

Wat d'Kompetenze vum Gesondheetsministère ugeet, sou ass esou e Stock ewell fir Vaccine virgesinn, déi fir nei national Impf-Campagnen oder Erneierunge vun esou Programmer gebraucht ginn.

Och gëtt et e Stock vu Medikamenter, déi am Fall vun enger graver Menace fir d'Gesondheet agesat ginn, sou wéi bei Epidemien. Fir Penurien entgéint ze wierken, schafft d'Direktioun vun der Santé och um Niveau vun de Pharma-Laboen, notamment wat d'Quoten uginn, déi fir de Lëtzebuerger Maart an d'Apdikte spillen.