An der Béchs wiere Spure vun Aspartamm fonnt ginn, deen net an der Lëscht vun den Ingrediente steet.

Déi betraffe Produite si bei Lidl aus dem Sortiment geholl ginn. E groussen Deel vun de Béchsen ass awer scho verkaf ginn.

Eng Gefor besteet just fir déi Leit, déi d'Stoffwiesselstéierung PCU (Phenylketonurie) hunn.

An deem Fall recommandéiert d'Sécurité alimentaire, fir de Produit net ze consomméieren.

Méi Informatiounen zu de betraffene Béchsen am Communiqué:

Rappel de la boisson énergisante «Kong Strong Sugar Free Energy Drink XXL» (05.09.2019)



Communiqué par: Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire



Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées par la société Lidl que la boisson énergisante «Kong Strong Sugar Free Energy Drink XXL», dont la présence d'aspartame (et donc de phénylalanine) n'est pas mentionnée dans la liste des ingrédients, a été distribuée au Luxembourg dans les magasins Lidl.



Les produits en question ont été retirés de la vente dans les magasins Lidl, mais une grande partie des produits a été vendue au consommateur final.

Le danger pour la santé est limité aux personnes atteintes d'une phénylcétonurie (PCU) qui doivent respecter strictement un régime alimentaire faible en phénylalanine.



Toute autre personne peut consommer le produit en toute sécurité.

Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs souffrant d'une phénylcétonurie (PCU) de ne plus consommer le produit suivant:



Nom: Boisson énergisante «Kong Strong Sugar Free Energy Drink XXL»

Unité: Canette, 500 ml

Date de durabilité minimale(DDM): 28.02.2020

Code barre: 4 056489 118411

Seulement le produit avec la date de durabilité minimale 28.02.2020 est concerné.

Weider Renseignementer ënnert:

Division de la sécurité alimentaire

7A, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Tél. : (+352) 247-75620

Fax : (+352) 27 47 80 68

Email : info@securite-alimentaire.public.lu