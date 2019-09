En Dënschdeg organiséiert d'Regierung zesumme mat der Stad Lëtzebuerg eng Gedenkzeremonie fir de 75. Joresdag vun der Befreiung vu Lëtzebuerg.

De Communiqué mat den Organisatiounen an dem Programm

Commémoration du 75e anniversaire de la libération de la Ville de Luxembourg

Le 10 septembre 1944 est considéré comme le jour de la libération du Luxembourg, même si la bataille des Ardennes pendant l'hiver 1944-1945 a fait retomber un nombre de villages sous occupation allemande. Cependant, la capitale resta libre. Le 17 février 1945, les troupes allemandes se replièrent définitivement du territoire luxembourgeois.

Pour marquer ce 75e anniversaire de la libération de la Ville de Luxembourg, une cérémonie commémorative sera organisée conjointement par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et par la Ville de Luxembourg le 10 septembre 2019.

La première partie de cette cérémonie se déroulera auprès du monument national de la Solidarité luxembourgeoise situé sur le "Kanounenhiwwel". Ce monument, inauguré en 1971, fut conçu comme lieu de commémoration pour toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale. S.A.R. le Grand-Duc y déposera une couronne de fleurs en présence du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, du président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, d'autres autorités nationales et communales, du corps diplomatique accrédité auprès du chef d'État luxembourgeois ainsi que des représentants des associations patriotiques et du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale.

Ce moment de recueillement et de mémoire en souvenir de la libération sera suivi par une séance commémorative qui se tiendra au Cercle Cité. Au programme de cette dernière figureront notamment les discours du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer. L'accompagnement musical sera assuré par un ensemble du Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Communiqué par le Service information et presse du gouvernement et la Ville de Luxembourg