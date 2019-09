De CIGL Déifferdeng reagéiert op d'Reprochen, déi un de Buergermeeschter Traversini adresséiert goufen, dee President vum genannte Centre d'Initiative ass.

Et gëtt confirméiert, datt Leit vum CIGL am Privathaus geschafft hunn, dat de Buergermeeschter geierft huet. An engem Communiqué ginn d'Aarbechten am Detail opgezielt. Ënner anerem goufen op der genannter Adress Miwwele recuperéiert an et gouf eng intern Formatioun fir Holzfassaden do organiséiert.

Weider heescht et, datt de Roberto Traversini de Verwaltungsrot vun der Beschäftegungsinitiativ zu engem gewësse Moment doriwwer informéiert hätt, datt et eng Irregularitéit vu senger Säit gouf. An zwar hätten am Juli dräi Leit vum CIGL un engem Gelänner geschafft, wouriwwer déi aner Membere vum Conseil d'administration awer net Bescheed woussten.

Et wier ee sech bewosst, datt dës Demarche net der sozialer Finalitéit vum Centre géing entspriechen. Déi Aarbechten misste facturéiert ginn.

Vum Verwaltungsrot heescht et, datt d'Situatioun an den nächste Woche géing evaluéiert ginn an datt een, wann néideg, Moossname géing ergräifen.