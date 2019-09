Wéinst engem méiglechen Interessekonflikt hat d'Inneministesch Taina Bofferding den Déifferdenger Buergermeeschter beim Parquet denoncéiert.

„D'Ëmweltministesch huet den Dossier u sech gerappt, selwer d'Initiativ ergraff an eng Decisioun geholl, déi, prozedural gesinn a vum Fong hier, illegal ass!“: Dat sot de Me Krieger am Nomëtten zu deem, wat hien neierdéngs d'Affär Dieschbourg/Traversini nennt.

An der Affär ëm d'Autorisatioun fir Aarbechten um Gaardenhaische vum Ex-Buergermeeschter vun Déifferdeng hu fir den Affekot béid gréng Politiker net richteg gehandelt. Et géif och probéiert ginn, d'Affär ënnert den Teppech ze kieren, fir dass d'Saach net explodéiert. Et wär awer keen Dossier do gewiescht, sou de Me Krieger.

AUDIO: Extrait Maître Krieger

„Dat ass dat, wat ech kritiséieren! Wat ech kritiséieren, zu engem bestëmmte Moment, dat ass: Iergendwéi kënnt jo awer d'Madamm Ministesch an d'Affär eran an amplaz dann dem Här Traversini ze soen: Roberto, hal op, dat gëtt alles erëm zeréckgemaach, an domat huet et sech. Dann hätte mer haut keng "Affär Dieschbourg/Traversini". Den Här Traversini wär nach do an d'Mme Dieschbourg wär net a schlechten Dicher. Da wär guer näischt geschitt! Nee, si ass an déi Richtung matgaangen, si huet wärend 5 Wochen aktiv matgehollef, fir dass dat doten ënnert den Teppech geet!“

Hei wär de Rechtsstaat mat Féiss getrëppelt ginn an d'Ministesch sollt driwwer nodenken, wat de Roberto Traversini gemaach huet. Si hätt och all Credibilitéit am Ministère verluer.

Wéinst Interessekonflikt gouf de Parquet ageschalt



An der Affär Traversini konkretiséiert sech den zäitlechen Oflaf vun de Fakten:

Et war d'Inneministesch Taina Bofferding, déi d'lescht Woch, fir genau ze sinn den 19. September, d'Faite vun enger méiglecher "prise illégale d'intérêts" duerch de gréngen Déifferdenger Député-Maire Roberto Traversini un de Parquet denoncéiert huet. Dat op Basis vum Artikel 245 vum Code Pénal, deen genee dëse "fait" ënner Strof stellt, deen also vun privat Interessen iwwert allgemeng Interesse gestallt ginn.

Um Dag, wéi de leschte Freideg moies de Roberto Traversini aus dem Gemengerot demissionéiert huet, huet de Parquet jo och kommunikéiert, datt eng Enquête an d'Weeër geleet gouf, déi soll erausfannen, ob et effektiv Illegalitéiten oder Irregularitéite goufen.

Wat de Vott vum 19. Juni am Déifferdenger Gemengerot ugeet, sou wier dëst just de Lancement vun der Prozedur vun der Refonte vum PAG gewiescht. Well dëst net de finale Vott gewiescht wier, kéint Een och net vun enger administrativer Decisioun schwätzen. Dës Decisioun hätt dann och kee rechtlechen Effekt, sou datt et och doduerch net zu enger Wäertsteigerung vun engem Immobilienobjet komm wier.

Dat sinn alles Präzisioune vun der Inneministesch op Basis vun enger parlamentarescher Fro vum ADR-Deputéierten Fernand Kartheiser. Bis datt dës Äntwert virlouch, waren nëmme 5 Deeg vergaangen.