E Freideg ginn d'Schüler an d'Studenten zu Lëtzebuerg nees op d'Strooss, fir sech fir eng méi gréng Zukunft anzesetzen.

Och Erwuessener si wëllkomm, fir um Evenement deelzehuelen.

Op d'Bee gestalt gouf d'Manifestatioun vu Youth for Climate an 12 aneren Organisatiounen. Caritas Luxembourg, Greenpeace, de Landesverband, d'OGBL an d'LCGB hunn de Jonken hir Hëllef och ugebueden.

Op véier verschiddene Plazen treffe sech d'Participanten, fir zesummen op d'Place de Clairefontaine ze trëppelen, wou d'Riede gehale ginn:



Place de la Gare

Kierchbierg (Place de l'Europe)

Lampertsbierg (LGL)

Geesseknäppchen (Parking Bus Sud)

Nëtzlech Trafic-Informatiounen

Wéi d'Stad Lëtzebuerg informéiert, kéint d'Manifestatioun "United for Climate Justice" e Freideg tëscht 14 an 20 Auer fir Perturbatiounen am Trafic suergen. Um 15 Auer ass den offiziellen Depart, d'Arrivée ass fir 16 Auer virgesinn.

D'Police Grand-Ducale an de CGDIS këmmere sech ëm d'Sécherheetsmoossnamen op den Treffpunkten.

Stroossen/Plazen, déi deelweis wäerte fir den Trafic gespaart sinn:

Parvis vun der Gare – Avenue de la Gare – Boulevard de la Pétrusse – Pont Adolphe – Boulevard F.D. Roosevelt bis op d'Héicht vun der Place de la Constitution - Rue Chimay - Rue Notre-Dame - Place Clairefontaine.

Forum Geesseknäppchen – Rue Marie-Adélaïde – Route d'Esch – Avenue Marie-Thérèse – Boulevard F.D. Roosevelt bis op d'Héicht vun der Place de la Constitution - Rue Chimay - Rue Notre-Dame - Place Clairefontaine.

Parvis vum LGL – Avenue Victor Hugo – Avenue de la Porte-Neuve – Rue Philippe II – Boulevard F.D. Roosevelt bis op d'Héicht vun der Place de la Constitution - Rue Chimay - Rue Notre-Dame - Place Clairefontaine.

Place de l'Europe – Avenue J.F. Kennedy – Pont Grande-Duchesse Charlotte – Boulevard robert Schuman – Avenue de la Porte-Neuve - Rue Philippe II – Boulevard F.D. Roosevelt bis op d'Héicht vun der Place de la Constitution - Rue Chimay - Rue Notre-Dame - Place Clairefontaine.

Méi Informatiounen op ClimateJustice.lu, op der Youth for Climate Facebook-Säit, op dem offizielle Facebook-Event an am Communiqué vun der Stad Lëtzebuerg.

Communiqué

INFORMATION

