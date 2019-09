Wéi bei der Pressekonferenz vum Ministère ënnerstrach gouf, wier den Dossier vum Déifferdenger Buergermeeschter genee sou behandelt ginn, wéi déi aner och.

Wéi et aus dem Ëmweltministère heescht, goufen d'Aarbechten um Gaardenhaischen, dat um Prënzebierg (Natura 2000 Schutzgebitt) steet, den 8. Juli vum Fierschter gestoppt, dat well heivir Autorisatioune gebraucht goufen. De 9. Juli gouf dunn och eng Demande fir dës Aarbechte gestallt. Den 18. Juli ass dës Demande am Ministère encodéiert ginn an de 29. Juli koum dunn den Avis vum Fierschter. D'Aarbechten un der Holzverkleedung an um Daach goufen autoriséiert, d'Fënster um Haischen huet allerdéngs missten zougemaach ginn. Op Basis vun dësem positiven Avis koum dunn den Dossier bei d'Ministesch Carole Dieschbourg a gouf och vun hir ënnerschriwwen.

De Recours vun der Immobiliëgesellschaft läit virum Verwaltungsgeriicht, eppes dat absolut keen ongewéinleche Virgank wier, esou d'Carole Dieschbourg. Hei misst elo d'Geriicht tranchéieren, wéi ee genee den Artikel 5 vum Reglement vun 1991 an den Artikel 7.1 vum Naturschutzgesetz vun 2018 iwwert d'Naturreserv Prënzebierg interpretéiert.

Ufanks war et ganz kloer d'Iwwerleeung, dass et sech hei ëm en existenten Objet dréit, dee sollt renovéiert ginn, also virun allem eng Holzverkleedung sollt kréien a mam Entourage sou harmoniséiere sollt. E Bau vun engem neien Objet wier hei net autorisabel gewiescht.

Beim Sujet vum Aushiewe vun der Äerd um Site, ass et "d'Entité mobile" déi Infraktioune festgestallt huet an dat dann och sou de Parquet weiderginn. Hei kéint d'Ministesch keng 2. Interpretatioun nach eemol ofginn.

Festzehale wir, dass den Dossier genee esou behandelt gouf, wéi en erakomm ass, an esou behandelt gouf, wéi dat bei ronn 3.000 aneren Dossieren am Joer och de Fall ass. Et ass ganz kloer eng legal Motivatioun ginn, fir den Dossier esou ze behandelen, ënnersträich d'Carole Dieschbourg. Dobäi gëtt betount, dass d'Kontrollmechanisme jo funktionéiert hätten. De Fierschter wier op d'Plaz gaangen, d'Autorisatioune goufen dunn och ugefrot.

Strofrechtlech géif elo vun de kompetenten Instanzen um Verwaltungsgeriicht tranchéiert ginn. Et wier absolut keng perséinlech Motivatioun do gewiescht, mä et wier eng reng Fro vun der Interpretatioun, an där elo am Nachhinein sech géif op "Spitzfindegkeeten" konzentréiert ginn.

Et wier elo net un der Ministesch, fir nach eemol weider Interpretatiounen ze ginn. D'Verwaltungsgeriicht misst elo decidéieren, ob déi Interpretatioun richteg war, huet d'Ministesch erkläert, déi „menges Wëssens no net“ mam Roberto Traversini iwwert dësen Dossier geschwat hätt.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

La ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, a donné lors d'un point de presse, des explications sur certains dossiers de construction situés en zone verte.

Elle a revu les différentes étapes de la procédure d'autorisation du bardage de l'abri de jardin sur le territoire de la commune de Differdange:

• 8 juillet 2019: Le préposé de la nature et des forêts se rend sur place et signale au maître d'ouvrage de la nécessité d'une autorisation. De manière générale, s'il n'y a pas de risque imminent pour la nature (biotopes, espèces protégées, pollution, etc.), le préposé de la nature et des forêts informe les personnes qu'ils doivent arrêter les travaux et poser une demande d'autorisation. Dans ce cas précis, les maître d'ouvrage a arrêté les travaux.

• 9 juillet 2019: Suite à quoi le propriétaire demande l'autorisation pour réaliser les travaux sur l'abri de jardin.

• 18 juillet 2019: La demande d'autorisation du propriétaire est encodée au ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Le dossier est envoyé en parallèle à l'Administration de la nature et des forêts et le requérant reçoit lui un accusé de réception.

• 29 juillet 2019: Le préposé de la nature et des forêts donne son avis et conseille l'autorisation des travaux de bardage et de toiture. En même temps, il indique le retrait d'une fenêtre. Le chef d'arrondissement se rallie le même jour à cette opinion.

• 12 août 2019: L'autorisation est accordée.La ministre a tiré les conclusions suivantes:

• Ce dossier fut traité de la même manière que tout autre dossier entrant au ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.

• Cette autorisation a une motivation légale. L'article 5* du règlement grand-ducal et l'article 7** de la loi sur la protection de la nature et des ressources naturelles autorise explicitement des mesures prises dans l'intérêt de la gestion de la zone protégée.

• Les mécanismes de contrôle ont parfaitement fonctionné, le préposé de la nature et des forêts s'est rendu sur place, le maître d'ouvrage a arrêté les travaux aussitôt et a introduit sa demande. En parallèle, les faits susceptibles font l'objet d'une instruction.

En ce qui concerne le volet pénal, il y a force de constater qu'une enquête a été lancée.

---

* Cf. Art. 5 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle Prënzebierg englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange: „Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l'intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion."

** Cf. Art. 7 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Règles concernant les constructions existantes:

„(1) Lorsqu'une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d'un site, le ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu'elle s'harmonise avec le milieu environnant."