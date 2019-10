Iwwer 10 Joer gekuckt soll de Lëtzebuerger Staat 225 Milliounen Euro an en Deel vum Stockage vum Militärlager "Warehouses Service Agency" investéieren.

De Lëtzebuerger Verdeedegungsminister François Bausch an den US-Ambassadeur zu Lëtzebuerg, de Randy Evans, hunn e Mëttwoch de Mëtteg e Memorandum of Understanding ënnerschriwwen, am Bezuch op d'Militärlager WSA zu Suessem. Konkret geet et drëm, datt d'US Air Force d'Capacitéite vun deem, wat si zu Suessem stockéieren, eropsetze wëllen. Dat sinn zum groussen Deel Ersatzstécker an digital Apparater.

De Verdeedegungsminister ënnersträicht, datt keng Waffen hei am Land gelagert ginn. "Et ass reng elektronescht Material, awer och deiert Material zum Deel, wat do stockéiert gëtt. Et ass d'Air Force - ech mengen, dir kënnt Iech virstellen, dat sinn awer sophistiquéiert Saachen, déi do deposéiert sinn", sou de François Bausch.

Bis et zum Memorandum of Understanding koum, war et allerdéngs e schwéiere Wee: "Ech mengen, jidderee beobacht de Moment d'Diskussiounen, déi an de Vereenegte Staate sinn. Do gëtt och gekuckt, fir Restrukturatiounen ze maachen. D'Amerikanesch Arméi zitt vill Saache lénks a riets of", sot de Verdeedegungsminister.

Duerch de Fait, datt d'Air Force méi zu Lëtzebuerg stockéiere wäert, soll d'Zuel vun den Employéeën zu Suessem verduebelt ginn. "Et muss ee wëssen, dat sinn éischter onqualifizéiert Aarbechtsplazen. Dat si Gardienen, déi gebraucht ginn, déi mir zu Suessem hunn. Dee Site gëtt et, an ech mengen, do schaffen haut 150 Leit. Éischtens sinn hir Aarbechtsplazen ofgeséchert a mir géinge bis op 300 eropgoen. An dat ass eng gutt Nouvelle, datt mir Lëtzebuerger, déi net sou qualifizéiert sinn, Aarbechtsplaze schafe kënnen, déi eng gewësse Qualitéit hunn, a wou si gewësse Garantien hunn", huet de Minister e Mëttwoch matgedeelt.

Nach muss d'Gesetz allerdéngs an der Chamber gestëmmt ginn.

Communiqué

Les États-Unis et le Luxembourg signent un mémoire d'entente au sujet de la Warehouses Service Agency à Sanem (02.10.2019)

Communiqué par: Direction de la défense / Ambassade des États-Unis au Luxembourg

Le 2e octobre 2019, le ministre de la Défense, François Bausch, et S.E.M. Randy Evans, ambassadeur des États-Unis au Luxembourg, ont signé un mémoire d'entente sur le partage des coûts concernant les activités de maintenance et de stockage des Forces aériennes des États-Unis en Europe (USAFE) au dépôt militaire géré par la Warehouses Service Agency (WSA) à Sanem. Avec ce nouveau mémoire d'entente, le Luxembourg s'est engagé à couvrir les coûts afférents sur dix ans jusqu'à un montant maximal de 225 millions d'euros. À cette fin, le ministre de la Défense déposera sous peu une loi de financement à la Chambre des députés.



Le mémoire d'entente marque un avenir prometteur pour les entrepôts et pour la coopération en matière de défense entre les États-Unis et le Luxembourg. Faisant suite au premier mémoire d'entente signé en 1978, le nouveau mémoire d'entente renforce notre engagement mutuel envers notre alliance. En effet, les USAFE prévoient d'accroître la capacité de stockage à l'intérieur du périmètre actuel du site, ce qui conduira à une augmentation substantielle de l'effectif de la WSA.