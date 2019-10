An nees huet dës Reunioun däitlech méi laang gedauert, wéi se u sech geplangt war.

Och déi zweet Extrareunioun bannent 3 Deeg vun der Ëmweltkommissioun vun der Chamber zur Affär Gaardenhaischen goung an d'Verlängerung: Hat déi éischt en Dënschdeg 45 Minutte méi laang gedauert, wéi virgesinn, gouf am fréien Donneschdeg Owend souguer 70 Minutten iwwerzunn. Virun allem d'CSV hat der Ministesch vill Froen ze stellen. Déi Chrëschtlech-Sozial sote sech no der Sëtzung awer net zefridden an hu fir e Freideg am spéide Moien eng Pressekonferenz zum Thema ugekënnegt.

Dogéint huet absënns den Alex Bodry vun der LSAP keng Unzeeche gesinn, fir e Favoritismus vum Carole Dieschbourg vis-à-vis vum Roberto Traversini.

Ee vun den Onzefriddene war den David Wagner vun déi Lénk. No der Perquisitioun am Ëmweltministère wär bei ville Froen nämlech d'Enquêtëgeheimnis invoquéiert ginn.

D'Ministesch mécht iwwregens nächsten Donneschdeg eng Deklaratioun zum Sujet an der Chamber, mat uschléissender Debatt.