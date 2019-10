Nei Gesiichter um politesche Parquet. Mir stellen iech déi nei Deputéiert vir, ugefaange mam Chantal Gary vun déi Gréng.

D’Chantal Gary ass eng vun den zwou jonke grénge Politikerinnen, déi elo am Hierscht an d’Chamber noréckelt. En neit Gesiicht um politesche Parquet. D’lescht Joer eréischt huet déi jonk Fra eng gréng Parteikaart geholl. A gouf bei de Chamberwahlen prompt 3t Gewielt vun de Gréngen am Osten. Direkt hanner hirem Monni Henri Kox, dee jo lo Logementsminister gëtt. an deem säin Deputéierte Mandat d'Chantal Gary viraussiichtlech an zwou Wochen iwwerhuele wäert. En vue vun hirer neier Aufgab, war d’Raphaëlle Dickes déi 31 Joer jonk Politikerin op d’Musel besichen.

Nei gréng Deputéiert aus dem Osten Gréng Politik krut d’Chantal Gary quasi an d’Wéi geluecht. Net just de Monni, ma och d’Eltere ware politesch engagéiert. Zu Maacher huet déi jonk Hobby-Wënzerin viru kuerzem de Wéngert hannert dem Elterenhaus iwwerholl.

"Wann ech no der Aarbecht am Wéngert sinn, dann hunn ech hei e bëssen Auszäit. Ech ka menge Gedanke fräie Laf loossen. An et gefält mer immens eege Produit hierzestellen."

Et läit op der Hand, dass d’Chantal Gary sech als Deputéiert besonnesch an d’Agri- a Vitikultur-Dossieren eraschaffe wëll. Am Sënn vun enger méi nohalteger a biologescher Landwirtschaft.

"Definitiv! Et ass natierlech och wichteg, dass een de Bauer oder de Wënzer net viru fäerdeg Tatsaache stellt, mä dass een ebe mat hinnen zesumme kuckt, wéi kéint een dann deen Ëmbau maachen an dee Wandel."

D'Mobilitéit ass e weidere wichtege Sujet fir déi zukünfteg Deputéiert, déi zu Montpellier an zu Innsbruck Geografie studéiert huet an aktuell am Verkéiersverbond schafft, wou se Mobilitéitspläng fir Betriber ausschafft. Gratis ëffentlechen Transport fënnt si eng gutt Iddi, ma och d’Gemengen a Betriber kéinten hëllefen, fir méi nohalteg Solutiounen ze bidden.

"An dee Moment kéint zum Beispill e Patron eng Garantie de mobilité ginn, d.h. dass sur place Autoen zur Verfügung stinn. Wann den Employé eng Kéier ouni Auto op der Aarbecht wier, dass en d'Garantie huet, dass en awer kéint heem kommen, wann iergend eppes doheem wier, dass een aussergewéinlech vun der Aarbecht misst fortgoen."

Als fréier Handballspillerin a Vize-Presidentin vum HB Museldall, wëll d’Chantal Gary sech och an der Sport- a Gesondheetskommissioun engagéieren. An zwou Woche geet et lass. Déi jonk Fra freet sech op déi nei Erausfuerderung, huet eegenen Aussoen no awer och zwou Tréinen am A.

"Well ech e super spannenden Job hei hunn an eng immens Ekipp. An ech mengen, et ass net esou einfach eng zweete Kéier esou léif Leit ze fannen, mat deenen een zesumme schafft. Dofir waren et och zwou Tréinen."