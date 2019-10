An der 3. extraer Sëtzung vun der Ëmweltkommissioun zur Affär Gaardenhaischen dierft d'CSV weider schwéier Reprochë géint de Roberto Traversini virbréngen

RTL-Informatiounen no geet et dobäi ënner anerem ëm 20 bis 30ar Terrain, déi den Ex-Buergermeeschter vun Déifferdeng am Hierscht zejoert ouni Autorisatioun um Site an der Naturreserv Prënzebierg ofgedroen hätt, fir eng Zort natierlech Terrass ze bauen, déi et virdrun net gouf. De geneeë Chiffer soll méi no bei 20 wéi bei 30ar leien.

Op der 1. Pressekonferenz zu dëser Affär, virun engem knappe Mount, haten d'Déifferdenger Oppositiounsparteien LSAP, DP an déi Lénk Biller dozou virgeluecht. Iwwert dat reellt Ausmooss vun deenen Aarbechte war deemools awer nach näischt gewosst.