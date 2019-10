Am Prozess géint 2 Männer wéinst 2 Morden am November 2016 um Schléiwenhaff a beim Fräiheetsbam goufen um 2. Dag virun allem hir Perséinlechkeete beliicht.

Dobäi huet e Psychiater vu Parallellen tëscht den zwee Männer geschwat. Den Expert huet bei kengem vun deenen zwee eng psychiatresch Krankheet diagnostizéiert, dofir awer e Manktem un Empathie. Allen zwee hu si och eng Zäit Droge geholl. Beim Zukunftspronostic huet de Psychiater awer en Ënnerscheed gemaach.

Geriicht/Reportage Eric Ewald

Wat den Haaptugeklote vu 36 Joer ugeet, wär deem seng Perspektiv manner gutt, well de Mann riskéiere géif, wéi e Psycholog et preziséiert hat, zimlech séier an den Drogekonsum zréckzefalen, sollt hien aus dem Prisong kommen. Fir deen anere Beschëllegte vu 24 Joer géif et dogéint e gudde Pronostic ginn, och well deen an der Tëschenzäit Papp gi wär. Dee méi jonken Ugekloten hätt deen eelere bewonnert, well deen Autoen a Waffen hat. De jonke Mann géif och schéngen, relativ gutt eens ginn ze si mam 1. Mord, bei deem hien dobäi war, well hie wär och dono kal bliwwen. De Mann huet sech iwwregens net am Portrait vum Psychiater erëmerkannt. Den eelere Beschëllegten, dee Waffen am Wäert vu ronn 50.000 Euro hat, wär am Ufank ofhängeg gewiescht vun engem Medikament an dono vu Kokain a Steroiden. E mentale Retard, vun deem seng Mamm geschwat huet, hätt hien awer net bemierkt, sou de Psychiater. Eng mental Anomalie géif awer virleien, eng gewëssen Aggressivitéit an eng niddreg Hemmschwell.

E Psycholog war do virdrun an déiselwecht Richtung gaangen. Dee jonken Ugeklote wär, den eegenen Aussoen no, vum Haaptbeschëllegten an eng Affär eragezu ginn, mat där hien näischt ze dinn hätt. Hien hätt och Angscht virum eeleren Ugekloten, géif dee fir verréckt halen an hätt sech am Fall vum Konsum vun Droge liicht beaflosse gelooss. Den Haaptbeschëllegte wär impulsiv an hätt sech bei enger Kris net méi ënner Kontroll, hie wär net fäeg, Konflikter op eng realistesch Aart a Weis ze léisen a seng Stëmmung kéint brüsk changéieren. De Psycholog huet dee Mann och nach als egozentresch, megaloman a moralesch onräif bezeechent. Am Verlaf vun der Sëtzung sinn och Spannungen tëscht den Ugekloten evident ginn.

Dëse Prozess geet den Donneschdeg de Mëtte virun.