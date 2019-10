Fir de Problem vum Logement zu Lëtzebuerg ze léisen, kann een net weiderfuere wéi bis elo. Eleng op grousse Surfacë wunnen, ass net méi zukunftsfäeg.

Den alternative Logement huet vill Virdeeler. Beispiller sinn e Mëttwoch um éischte „Midi du Logement & de l'Habitat Alternatif" virgestallt ginn.

„Tiny Houses" kéinten eng Léisung sinn, also minimalistesch op enger klenger Surface wunnen. Oder Wunngemeinschaften, also verschidde Raim, wéi d'Kichen an d'Buedzëmmer mat anere Leit deelen. Egal ob als Single oder als Famill, ob jonk oder al, et gi vill alternativ Wunnformen, déi denkbar sinn, fir de Marché vum Logement zu Lëtzebuerg ze entlaaschten.

Et ass nämlech esou, datt bei eis am Land ronn 55% vun de Leit an engem Appartement oder engem Haus wunnen, wou et méi Zëmmer gëtt, wéi néideg. Am europäeschen Duerchschnëtt läit dës Zuel bei 35%. Ma zesumme wunnen, soll awer keen Zwang sinn, wéinst den deieren Immobiliëpräisser, mä vill méi e bewosste Choix. Dozou sot den Thierry De Bie vun "Habitat et Participation Belgique": "Et geet net nëmmen dorëms, méi bëllege Wunnraum mateneen ze deelen, mä och géint d'Gefill vun der Einsamkeet ze kämpfen."

Wat si mir bereet, an eisem Alldag mat aanere Leit ze deelen? Dat ass d'Fro, déi ee sech stelle muss, wann et ëm alternative Wunnraum geet. Eng méiglech Léisung kéint d'Wunnkooperativ sinn. Ouni Verännerung an der Mentalitéit wier et awer schwéier, de Problem vum Logement ze léisen. Dat weess och den Alexandre Hornung, President vu "Cohabitage":

„Bei de Kooperative gesinn ech de Problem doranner, datt vill Leit net matmaachen, well bei der Hausse vun de Präisser d'Leit wëllen investéieren. A mat enger Wunnkooperativ kann ee senge Kanner keng deier Wunneng hannerloossen, mä dofir awer eng Plaz an enger Gemeinschaft."

E liewegt Haus opbauen amplaz eleng ze wunnen - dat sinn d'Iddie, fir duerch en alternative Wunnraum de Logement erëm fir jiddereen zougänglech ze maachen.