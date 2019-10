Fir gréisser Komplikatiounen duerno ze vermeiden, ass et besonnesch wichteg, de Schlag esou séier ewéi méiglech ze erkennen an dann och ze reagéieren.

D’Associatioun Blëtz huet dofir e Sonndeg am Beetebuerger Schlass mat enger Konferenz op dëse wichtege Sujet opmierksam gemaach.

De Schwéierpunkt bei der Konferenz läit ganz däitlech op der Präventioun an der richteger Reaktioun am Fall vun engem Hireschlag. D’Claudine Muno ass duerch e Fall an der Famill selwer mam Thema Hireschlag konfrontéiert ginn. Si huet fir Blëtz e Lidd geschriwwen, fir dorop opmierksam ze maachen, wéi et Mënschen no engem Schlag geet, wann d’Wierder bemol net méi esou einfach kommen.

"Ech mengen dat Bescht ass einfach, vill mateneen ze schwätzen. Bei mengen Mamm war d’Chance, dass si ni opgehalen huet mat schwätzen. Och wa si d’Wuert net direkt fënnt, si sicht awer ëmmer weider. Doduerch, dass een net opgëtt an ëmmer weider probéiert, gëtt et dann och iergendwa besser.", esou d'Claudine Muno.

Fir d’Suitte vun engem Schlag méiglechst kleng ze halen, ass et besonnesch wichteg, d’Unzeechen esou séier wéi méiglech ze erkennen an dann och richteg ze reagéieren.

"Et gi Warnzeeche virdrun, zum Beispill dass d’Leit de Mond schif hunn oder net méi richteg kënne schwätzen, den Aarm net méi spieren. Mee dat kann nëmmen eng Sekonn daueren an da geet et erëm. Dee Moment ass et ganz wichteg, an d’Spidol ze goen, well 24 Stonne méi spéit kënnt dann de ganze Schlag.", erkläert d'Chantal Keller, Presidentin vun der Blëtz a.s.b.l.

An der Ambulanz wier et net nëmme wichteg ze soen, wéini d’Unzeeche vum Hireschlag opgetruede sinn, mee och wéi eng Medikamenter déi betraffe Persoun hëlt.

Zu Lëtzebuerg maachen all Dag 4 Leit en Hireschlag. Mat enger richteger Reaktioun ka jiddereen dëse Mënschen hëllefen.