En Dënschdeg de Moie gouf den neien IRM a Präsenz vum Gesondheetsminister Etienne Schneider offiziell ageweit.

D'Zil ass et, d'Waardezäiten däitlech ze verkierzen. Am Grand-Duché soll de Patient net méi laang waarden wéi an den Nopeschlänner, sou de Gesondheetsminister.

Etienne Schneider: "Et wier net normal, datt Leit an engem räiche Land wéi Lëtzebuerg iwwert d'Grenz misste goen, fir en IRM a raisonnabelen Delaien ze kréien. Et komme jo 4 nei IRMen: Deen um Kierchbierg funktionéiert, deen am CHL elo och, deen zu Esch gouf geliwwert an deen am Nordspidol ass och ënnerwee."

Etienne Schneider iwwert den neien IRM

Am CHL geet een dovunner aus, datt d'Delaien däitlech verkierzt wäerte ginn. Laangfristegt Zil ass et, bannent 3 Wochen un d'Rei ze kommen, wa keng Urgence virläit. Vun haut op muer wier dat awer net ze realiséieren, seet den Dokter Romain Nati, Direkter vum CHL.

Romain Nati: "Dat ënner anerem, well weider Doktere musse rekrutéiert ginn, fir mat den zousätzlechen Apparater ze schaffen."

Romain Nati iwwert den neien IRM

Den neien IRM funktionéiert an engem Container, dee mam Kliniksgebai verbonnen ass. D'Installatioune goufen an Holland gebaut. Se goufen an zwee groussen Deeler mat Camionen op Lëtzebuerg bruecht an duerno mat engem Kran en place gesat.

De Käschtepunkt läit bei 1,5 Milliounen Euro.