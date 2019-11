OGBL, LCGB a CGFP - déi national representativ Gewerkschaften - fuerderen d'Patronat op, direkt zeréck un de Verhandlungsdësch ze kommen.

Op enger gemeinsamer Pressekonferenz hunn d'Gewerkschaften en Dënschdeg de Moien d'Decisioun vun der Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), de Beschäftegungscomité (CPTE) ze verloossen, op en Neits ferm kritiséiert.

D'Strategie vum Patronat wier ze verhënneren, datt iwwert ganz néideg Reformen an enger Aarbechtswelt, déi séier mutéiert, verhandelt kéint ginn. 6 Theme goufe genannt, dorënner d'Plattform-Ekonomie an d'Faux-indépendants. Un d'Regierung war et den Opruff sech géint d’UEL ze wieren.

Op d'Fro, ob d'Gewerkschaften net kéinten novollzéien, datt d’Patronat sech fir seng eegen Interessien asetzt war et dës Äntwert vum OGBL-President André Roeltgen:

„Dann hutt Dir lo d'Fro opgeworf: "Sozialpartnerschaft oder Klassenkampf". Wann ee just nach sengen eegenen Interessie géing nogoen, dem Sozialdialog de Réck géing de Réck dréinen, da wier ee méi wéi honnert Joer zeréck“.

Den André Roeltgen

Fir den 19. November gouf eng grouss Protestmaniff am Hotel Alvisse zu Dummeldeng annoncéiert. Géing d'Patronat seng Positioun net änneren, da kréich een d'Gewerkschaften "ze spieren". Op d'Fro "wéi", war et d'Äntwert, datt een dann op engem "anere Konfliktniveau" wier.

PDF: Schreiwes a Flyer vun der Protestaktioun