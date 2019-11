Den 28 Joer ale Mann, dee wéinst Homicide involontaire ugeklot gouf, krut e Mëttwoch de Prozess gemaach.

18 Méint Prisong mat Sursis, eng Geldstrof an e Fuerverbuet vun 30 Méint mat Sursis: Dat huet de Vertrieder vum Parquet e Mëttwoch um Stater Geriicht am Prozess ëm en déidlechen Accident am Juni 2017 tëscht Schuller a Lampech gefrot. De Mann gouf wéinst Homicide involontaire ugeklot. Eng Fra vun deemools 36 Joer war virzejoert ëm d'Liewe komm.

Homicide Involontaire / Reportage Eric Ewald

De Beschëllegten hat an enger Kéier d'Kontroll iwwer säin Auto verluer. D'Gefier war doropshi frontal an e Bam gerannt an d'Bäifuererin ass nach op der Plaz gestuerwen. De Chauffeur hat zum Zäitpunkt vum Accident ronn 1,75 Promill Alkohol a Spure vu Cannabis am Blutt.

De Mann hätt um Dag virum Accident en Joint gefëmmt; um Dag selwer hätt hien dunn déi zwee grouss Feeler gemaach, ze vill ze drénken an awer ze fueren, sou de Vertrieder vum Parquet. „Dir hat de Won eréischt eng Woch! Dir hutt e vläicht net kannt!? Dir hätt 101 um Tacho gehat, wéi Der eng Maierchen ze pake krut, an 90, wéi Der an de Bam gerannt sidd!", sou huet de President vum Geriicht dem Ugekloten an d'Gewësse geriet.

Den Ugekloten huet erkläert, näischt méi vum Accident ze wëssen, wouropshin de Riichter gemengt huet: „Dir sidd jo awer gefuer!" Hie wéisst de ganzen Dagesoflaf bis op d'Accident, sot de Mann, wär net ze séier gefuer an hätt 4-6 Béier gedronk gehat. Hie wéisst zu 100%, dass et säi Feeler wär, ma hie wär kee "Raser"! Do virdrun hat en deemolege Beamte vun der Police judiciaire gesot, dass op der Plaz vum Accident keng Luuchte sinn, et dréchen a keen Niwwel do gewiescht wier, spréch, d'Siicht gutt war. De Chauffeur hätt fir d'éischt déi kleng Maierchen, dunn e Bam ze pake kritt an och e Kazena mat ewechgerappt. Den Auto wär ferm zerstéiert a quasi an zwee gedeelt gewiescht. De Beschëllegte wär vum selwen aus dem Gefier erauskommen, wougéint d'Bäifuererin mat de Been ageklemmt gewiescht wär an uerg Blessuren um Kapp gehat hätt.

D'Me Nalepa, Affekotin vun de Parties civiles, huet bedauert, dass den Ugeklote kuerz nom Accident zweemol doheem ugeruff hätt, net awer der Police oder dem 112. D'Famill an d'Frënn vum Affer hätten um Geriicht v.a. Aussoe vum Beschëllegte wëllen héieren. De Me Jean-Paul Noesen, Affekot vum Ugekloten, huet iwwerdeems betount, dass säi Client ze séier a voll gefuer wär; dass de Mann, deen en eidele Casier huet, näischt vum Accident méi wéisst, hätt awer näischt domat ze dinn, dass hien eppes ze verstoppen hätt. D'Uerteel gëtt de 4. Dezember gesprach.