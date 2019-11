Den Ökosystem an de Bëscher ass am Wandel. Déi extreem Hëtzt vun de leschte Joren huet hir Spuren hannerlooss.

Just nach 50% vun de Beem zu Lëtzebuerg wiere gesond, heescht et vun der Naturverwaltung. Séier, ma präzis Mesurë misste geholl. Dofir war et d'Presentatioun vum "Klima-Bonus" am Ëmweltministère.

Am Hierscht fält et engem net esou direkt op, wann een duerch d'Bëscher trëppelt. Ma d'Suitte vun den iwwerduerchschnëttlech hëtzege Summeren hunn d'Beem geschwächt. Vill Hëtzt-Rekorder goufen iwwert déi lescht 2 Joer gebrach. Ma rekordverdächteg ass och, datt 7% vun de Buchen zu Lëtzebuerg déi nächst Joren net iwwerstoe wäerten. Ze grouss ass de Schued vun der extremer Dréchent.

De Frank Wolter, Direkter vun der Naturverwaltung: Et sinn eenzel Beem, déi drënner leiden. Et wäerten och Beem ofstierwen. Dat wëll awer net heeschen, datt den Ökosystem a Gefor ass. Also Bësch bleift Bësch. Mais e wäert net méi d'nämmlecht ausgesinn.

Fir déi geschwächte Bëscher an Zukunft ze stäerken, gouf de Klima-Bonus am Ëmweltministère presentéiert. An 3 Schrëtt wëll een d'Biodiversitéit an esou och d'Resistenz vun de Bëscher ënnerstëtzen.

D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg: Éischtens soll bei der Formatioun a beim Raussiche vun de Beem gehollef ginn. Dann hu mer d'finanziell Ënnerstëtzungen ugepasst. Mir wäerten déi och fir 2020 nach eng kéier déifgräifend reforméieren. Fir en uerdentleche Bonus fir ekologesch Leeschtungen. An drëttens gi mer de Leit och gären Hëllef iwwer Internet mat op den Wee.

2020 soll dëse Klima-Bonus a Kraaft trieden. D'finanziell Ënnerstëtzung fir d'Bëschbesëtzer gouf 2019 schonn eng Kéier aus Urgence-Grënn wéinst dem Borkenkäfer nei adaptéiert. Vun 2020 u ginn d'Aiden nach eng Kéier eropgeschrauft. Hei inclus ass d'Prise en Charge vum Noséien, eng Primm fir Servicer, déi den Ekosystem ënnerstëtzen. An eng forfaitaire Indemnitéit am Fall vu Perten am Revenue. Et sinn och vill Wirtschaftsbëscher betraff.

De Frank Wolter: Do wäert dann och e groussen Impakt, grad beim Nolenholz ze spiere sinn. Do wou och de Borkenkäfer ganz vill Schued ugeriicht huet. Do geet d'Perte bis op 80-90% vum initiale Wäert vum Holz. Ee mol am Joer gëtt den Zoustand vun de Beem op 51 Plazen uechter d'Land iwwer 4 Wochen dokumentéiert.