E Freideg huet sech e 26 Joer ale Mann um Stater Geriicht misse veräntwerten, well hien am Abrëll 2018 e Vëlosfuerer ugestouss hat.

Dem Ugeklote gouf virgehäit, net virsiichteg genuch gefuer ze sinn.

Hie wär vum Kierchbierg ënnerwee gewiescht an d'Stad an hätt e Cyclist viru sech gehat, sou de jonke Mann e Freideg. Hien hätt dem Mann um Vëlo getut, wouropshin dee sech ëmgedréint an him de Mëttelfanger gewisen hätt. Doropshin hätt hien dem Vëlosfuerer nach e puer Mol getut. Dee wär du bei en Zebrasträife komm, hien hätt net richteg opgepasst, de Mann um Vëlo hätt gebremst an hie wär deem hannendrop gerannt. „Et gouf keng Gefor! Et setzt een d'Tut nëmmen dann an! An de Cyclist hat d'Recht, fir op der Strooss ze fueren!", huet de President vum Geriicht bemierkt. Hie wär am Stress gewiescht, huet de Beschëllegte betount, an hätt getut, well hien de Mëttelfanger gewise krut. De Riichter sot dozou, de Mann um Vëlo hätt dat bei der Police zouginn. Hien hätt d'Affer awer ongewollt ze pake kritt a géif bedaueren, dass dee blesséiert gouf.

Stater Geriicht: Camionnette krut Cyclist ze paken / Rep. Eric Ewald (16.11.19)

Do virdrun haten zwee Zeien déi Ausso gréisstendeels confirméiert. Enger Fra no hätt de Mann um Vëlo nom Tuten d'Hand gehuewen an d'Camionnette wär dem Vëlo no hannendrop gefuer. En aneren Zeien huet erkläert, et wär 4-5 Mol getut ginn, d'Camionnette wär net ze séier gefuer an de Cyclist hätt e Geste gemaach, deen net wéischt gewiescht wär. Wéi de Mann um Vëlo beim Zebrasträife stoe blouf, hätt hie just geduecht: Elo kritt de Chauffer deen ze paken! Den Ugeklote wär dem Vëlo hannendrop gerannt an hätt net gebremst. Wéi de Cyclist um Buedem louch, hätt de Chauffeur mat Leit ronderëm geschwat, awer net nom Mann gekuckt.

Och d'Vertriederin vum Parquet huet ervirgehuewen, dass de Mann um Vëlo d'Recht hat, fir op der Strooss ze fueren. De Beschëllegten hätt iwwerdeems net den néidegen Ofstand agehalen. Dofir sollt hien zu engem Fuerverbuet vu 6 Méint, mat méiglechem Sursis, condamnéiert ginn. D'Urteel ass fir den 2. Dezember.