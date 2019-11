Och dëst Joer ginn nees Benevoller gebraucht, fir bei der Wanteraktioun eng Hand mat unzepaken.

D'Wanteraktioun ass eng Aktioun, déi de Leit, déi op der Strooss sinn, an deenen déi an extremer Aarmut liewen, wärend de Wanterméint ze gutt komme soll.

Zënter 18 Joer gëtt et elo schonn d'Wanteraktioun fir Sans-abrien hei zu Lëtzebuerg. Vum 1. Dezember bis den 31. Mäerz huet den Dernier Sol zu Bouneweg seng Dieren dës Kéier nees op.

All Dag gi Benevoller gebraucht, déi eng Hand mat upaken. Beim Verdeele vun Iessen an awer och fir Aktivitéiten ze organiséieren, gëtt Hëllef gebraucht.

Persounen, déi interesséiert sinn, kënnen um Internetsite vum Roude Kräiz de Formulaire ausfëllen an dësen da per Email u wak@croix-rouge.lu mailen respektiv per Post un d'Adress Croix-Rouge luxembourgeoise, WAK 2020, B.P. 404, L- 2014 Luxembourg schécken.

Bei Froe kann ee sech ënnert der Telefonsnummer 27 55 mellen.

Schreiwes vum Roude Kräiz

Wanteraktioun : Appel à bénévoles pour l'accueil de jour

Luxembourg, le 21 novembre - Du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, l'Action Hiver, organisée par le Ministère de la Famille, sera activée pour venir en aide aux plus vulnérables de notre société pendant la période des grands froids. Cette action permettra de proposer aux sans-abri un hébergement nocturne, organisé par Caritas Luxembourg, et l'accueil de jour par la Croix-Rouge luxembourgeoise pour distribuer tous les jours des repas chauds aux personnes touchées par le froid dans sa structure d'accueil située au 22, Dernier-Sol à Bonnevoie.

Les bénévoles sont indispensables !

La Croix-Rouge luxembourgeoise peut offrir un accueil de jour grâce à l'engagement de personnes bénévoles.

La mission du bénévole consiste, entre autres, à distribuer les repas chauds, débarrasser et nettoyer les tables. Une grande importance est à attribuer à l'équipe de bénévoles de la Croix-Rouge dans leur rôle de personnel complémentaire et nécessaire au bon fonctionnement organisationnel du foyer d'accueil de jour. La contribution humaine des bénévoles à la mise en place d'une atmosphère familière et conviviale est indispensable : les usagers du foyer de jour en profitent grandement et elle est est à considérer comme pierre angulaire d'un accueil réussi.

Toute personne intéressée est priée de remplir le formulaire d'inscription téléchargeable sur le site de la Croix-Rouge www.croix-rouge.lu et de le renvoyer le plus vite possible par email : wak@croix-rouge.lu ou par courrier à : Croix-Rouge luxembourgeoise, WAK 2020, B.P. 404, L- 2014 Luxembourg

En cas de questions, les personnes intéressées peuvent contacter la Croix-Rouge luxembourgeoise par téléphone au 27 55.

La Croix-Rouge luxembourgeoise

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 400 professionnels en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de l'Humanitaire.

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que l'aide humanitaire internationale d'urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la réhabilitation, l'accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, l'assistance sociale, l'accueil des migrants et réfugiés, l'aide individuelle aux personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques socio-familiaux.