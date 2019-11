Am Kader vum 75. Anniversaire vun der Liberatioun gouf e Samschdeg zu Munzen gefeiert.

Den "Thanksgiving Day" ass een amerikanesche Brauch. An den USA gëtt dësen Dag ëmmer um 4. Donneschdeg am Mount November gefeiert. Zu Munzen huet een um Samschdeg Feierlechkeete fir den "Thanksgiving Day" organiséiert, dëst a Presenz vum Grand-Duc Henri an dem US-Amerikaneschen Ambassadeur.

Nieft enger Infirmerie war och een amerikanescht Compagnie–Haaptquartéier zu Munzen opgeschloen. Wärend dem 2. Weltkrich gouf et dëst Quartéier wierklech. Hei goufen de Visiteuren de ganzen Dag flott Attraktioune gebueden.

Alles gouf naturgetrei nogespillt. Et ware virun allem hollännesch Statisten, déi am Éisleker Duerf aktiv waren. Vu Lëtzebuerg war Quadriga mat vun der Partie. Dëst si Leit, déi historesch Gefierer vun der Arméi restauréieren.



Bis an de fréien Owend gouf e Samschdeg d'Zäit zu Munzen ëm 75 Joer zréckgedréit.

Weider Impressioune vun de Feierlechkeeten zu Munzen ginn et e Samschdeg den Owend am Journal op der Tëlee.