D'Geschäfter am Garer Quartier musse ferm Aboussen astiechen. Dëst kéint esou wäit goen, datt en d'Personal misst an de Chômage technique setzen.

An dräi Wochen ass Chrëschtdag a fir d'Geschäftsleit ass den Dezember mat senge verkafsoppene Sonndeger den Heemount. Datt d'Garer Butteker vun dëser Traditioun wäerte profitéiere kënnen, schéngt dëst Joer awer eng Utopie.

De Chantier an der Neier Avenue huet esou e groussen Impakt, datt eng ganz Rei Geschäfter ferm Aboussen hunn a fäerten, datt se esouguer nach viru Chrëschtdag fir hir Mataarbechter Chômage Technique mussen ufroen.

Wou sinn d'Dealer?



Wou sinn eigentlech d'Dealer an d'Drogekonsumenten, déi sech ronderëm d'Stater Gare a virun allem an der Aler Avenue opgehalen hunn? Zënter November si nees reegelméisseg Police-Patrullen an de Stroossen ënnerwee, de Quartier krut 30 zousätzlech Beamten, deenen hier Presenz dofir suergt, dass d'Drogendealer sech an aner Deeler vun der Stad zréck zéien. Mä wou se elo hir Wuer verkafen, wëllt kee wëssen.

© Domingos Oliveira (RTL)

Et misst een d'Police froen, a net d'Buergermeeschtesch, sou der Lydie Polfer hir Äntwert, gëschter Owend, no enger Reunioun mat de Riverainen iwwer d'Neigestaltung vun der Stroossbuerger Strooss.

Et wier méi roueg ginn, seet d'Héloïse Bock, DP; si ass am Gemengerot a wunnt op der Gare. Wann d'Bierger ufänken, sech ze wieren, wier et logesch, dass kuerzfristeg vun offizieller Säit reagéiert gëtt - deen Aktionismus misst awer eng permanent Mesure sinn, sou d'Héloïse Bock:

D'Héloïse Bock iwwert den Drogenhandel am Garer Quartier

© Domingos Oliveira (RTL)

Kloe vun Awunner aus anere Stater Quartieren, dass d'Drogenzeen elo an hire Stroosse wier, gëtt et bis elo nach keng. Reaktiounen op d'Situatioun op der Gare an d'Aussoe vun de Geschäftsleit aus der Neier Avenue, déi eng Faillite fäerten, ginn et den Owend am Journal vun Télé Lëtzebuerg.