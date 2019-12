D'Presidentin vun ADR-Fraen, d'Sylvie Mischel, suergt mat Aussoen op der Online-Plattform Facebook fir entsate Reaktiounen.

An dësem Post gesäit een eng Foto vum LSAP-Ausseminister Jean Asselborn mat enger Grupp vu Mënschen aus dem Niger, déi viru kuerzem Recht op eng international Protektioun zu Lëtzebuerg kruten.

Op dës Foto huet d'Sylvie Mischel, eng vun de 5 Vize-Presidente vun der ADR-Partei, "Der LSAP hiert éischt Wahlplakat fir 2023" geschriwwen - driwwer dann en Text, an deem si sech opreegt, datt vill Migranten zu Lëtzebuerg wieren an datt déi aktuell Regierung net genuch géif no de Lëtzebuerger kucken.

Den ADR-Parteipresident Jean Schoos distanzéiert sech am RTL-Interview vun dësem Post.

Extrait Jean Schoos

Condamnéiere wollt de Jean Schoos de Facebook-Post net - hie géif awer mat der Sylvie Mischel an och mam Fernand Kartheiser a mam Gast Gibéryen d'nächst Woch doriwwer schwätzen.

De Parteipresident vun der LSAP, déi viséiert ass, weist sech an enger éischter Reaktioun wéineg iwwerrascht vum Post vun der Sylvie Mischel. D’ADR géif ëmmer méi zu enger Lëtzebuergescher AfD ginn, sot de Franz Fayot.

Extrait Franz Fayot

D’Foto, déi de Jean Asselborn op de sozialen Netzwierker gedeelt huet, géing dem Franz Fayot no Generositéit, Empathie a Solidaritéit mat de Leit weisen, déi Hëllef brauchen. Den LSAP-Parteipresident ass houfreg drop, datt seng Partei sech déi Zort Politik op de Fändel schreift an datt ee mam Ausseminister eng Persoun hätt, déi dat héichhale géif.