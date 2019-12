Wat fir Konsequenze kritt de Facebook-Post vun der ADR-Vizepresidentin Sylvie Mischel?

Den Exekutivcomité vun der Partei souz e Méindeg de Mëtteg méi ewéi zwou Stonne beieneen, fir genee déi Fro ze klären. Um Enn goufen et awer keng Konklusiounen an och kee Kommentar vun den ADR-Responsabelen.

Et wier nach keng Decisioun geholl ginn, well déi Concernéiert net bis zum Schluss hätt kënnen an der Reunioun derbäi sinn. Effektiv hat d'Sylvie Mischel d'Parteibüroen an der Ënneschtgaass schonn no enger knapper Stonn verlooss.



D'Presidentin vun den ADR-Frae war nämlech am Nomëtteg bei hire Patron convoquéiert ginn, d'Sylvie Mischel schafft op der Lëtzebuerger Zentralbank.



Nach um Méindeg soll awer bei der ADR eng Decisioun geholl ginn, wéi et weider geet. „Et mussen déi néideg Konsequenze gezu ginn, soss demissionéieren ech“, sou hat den ADR-Generalsekretär jo am RTL-Interview op de Post reagéiert. Och de Jean Schoos hat sech vun den Aussoe vun der Vizepresidentin distanzéiert.



D'Sylvie Mischel hat op der Online-Plattform Facebook fir entsate Reaktiounen gesuergt. Si hat eng Foto gepost, wou den Ausseminister Jean Asselborn mat Refugiéen ze gesinn ass a si hat an hat ënner anerem verlaangt, datt sech mol méi ëm d'Leit vun hei sollt gekëmmert ginn.