Knupperten a Rakéiten op Silvester an d'Luucht schéissen. Déi eng schwieren drop, anerer kënnen dee Kaméidi net ausstoen ...

Nieft Nationalfeierdag ass Silvester dee Rendezvous, wou nawell gäre Freedefeier ofgeschoss ginn.

An de meeschte Gemengen ass et allerdéngs ganz d'Joer iwwer verbueden, fir ebe Freedefeier ofzeschéissen. Oder et brauch een eng speziell Autorisatioun vum Buergermeeschter.

Verbueden

D'Gemengen Diddeleng a Konsdref hunn da schonn den 12. Dezember matgedeelt, datt et op hirem Territoire verbuede wier, fir Freedefeier ofzeschéissen. Et gouf präziséiert, datt d'Gemeng keng speziell Autorisatioune wäert ausstellen.

Och d'Gemeng Bäerdref huet matgedeelt, datt et verbuede wier, Freedefeier ofzeschéissen. Si géifen och keng Geneemegunge ginn, well sech déi leschte Joer dacks net un dat gehale gouf, wat hei ofgemaach war. D'Gemeng réit de Leit, déi Suen, déi si soss an den Himmel geschoss hunn, fir de gudden Zweck ze spenden.

Erlaabt

Zu Dippech dogéint ass Freedefeier erlaabt, dëst awer just tëscht Mëtternuecht an 0.15 Auer. D'Gemeng rifft d'Leit dann och op, fir hiren Dréck nom Freedefeier ewechzemaachen.

D'Gemeng Gréiwemaacher erlaabt d'Freedefeier esouguer tëscht 23:55 Auer an 0:30 Auer an der Nuecht vum 31. Dezember op den 1. Januar.

Deelt eis et mat!

Erlaabt Dir als Gemeng Freedefeier op Silvester? Brauch ee bei Iech eng Autorisatioun? Oder ass et komplett verbueden?

Sot eis Bescheed, mat enger Mail op menggemeng@rtl.lu

Esou kënne mir Är Bierger an dësem Dossier um neiste Stand halen.