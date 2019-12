An engem Bréif schwätzt d'AMMD vun engem aremséilege Versuch vum Vera Spautz, fir nees an der Escher Gemeng un de Pouvoir ze kommen.

Déi fréier Escher Buergermeeschtesch, Ex-Presidentin vum Verwaltungsrot vum Centre Hospitalier Emile Mayrisch, an aktuell Member dovunner, Vera Spautz, versicht d'Doktesch-Associatioun AMMD via Ligen ze diskreditéieren, a probéiert de Salariéen vum CHEM duerch populistesch Aussoen Angscht ze maachen.



Esou steet et an engem Bréif vun der AMMD un den Escher Buergermeeschter Georges Mischo, deen eis virläit.



D'Vera Spautz hätt virun 11 Deeg, de 6. Dezember am Escher Gemengerot, ëffentlech iwwert Interna geschwat, par Rapport zu Diskussiounen am CHEM-Verwaltungsrot zum geplangte Südspidol. D'Madame Spautz hätt dobäi gesot, dass Sie kee Vertrauen méi an de General-Direkter vum CHEM, den Dr. Hansjörg Reimer hätt, an hätt och verlugen Aussoe gemeet géint de corps médical vum Spidol, haaptsächlech géint den Dr. Alain Schmit, dee jo och President vun der AMMD ass.



Am Bréif vu 5 Säiten geet d'AMMD géint déi Reprochen vir. Et wier wuel en aremséilege Versuch vum Vera Spautz, fir nees an der Escher Gemeng un de Pouvoir ze kommen, ass ze liesen, an dat op Käschte vun de Patienten. D'AMMD freet dofir och beim Escher Buergermeeschter eng Entrevue mam Gemengerot, fir d'Situatioun kloer ze stellen.

Um 8.10 Auer ass den Alain Schmit vun der AMMD den Invité vun der Redaktioun.