D’Frae-Sektioun vun der ADR hat e Méindeg hire statutaresche Kongress. Dobäi ass d’Sylvie Mischel als Presidentin zeréck gewielt ginn.

Domadder ass Si och nees Member vum ADR-Nationalkommitee a vun der Exekutiv vun der Partei, ass an engem Schreiwes vun e Méindeg den Owend ze liesen.

De 9. Dezember hat d’Sylvie Mischel nach decidéiert all hir Funktiounen an der Partei, also d‘Vize-Presidence, an eben och d'Présidence vun den ADR-Fraen néier ze leeën, dat an der Suitte vun engem ëmstriddenen Facebook-Post, dee Si zwee Deeg virdru gemaach hat.

Am Schreiwes vun e Méindeg den Owend froe sech d’ADR-Fraen iwwerdeems och, wéi noutwendeg esou eng Organisatioun wéi de Conseil national des femmes an eiser Gesellschaft nach wier. E wier op alle Fall keng representativ Daach-Organisatioun méi, ma villméi en Organismus, deen "géintiwwer senge Memberorganisatiounen eng ideologesch lénk Linn a d'Genderideologie wéilt duerchsetzen".